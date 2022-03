Bon w wysokości 250 zł na telewizor to nowy rządowy pomysł, by pomóc Polakom przygotować się na nadejście nowego standardu telewizji naziemnej: DVB-T2/HEVC. Dołączy do 100-złotowego bonu na dekoder.

Bon 250 zł na telewizor albo 100 zł na dekoder DVB-T2/HEVC

Polski rząd przyjął projekt ustawy, o której mówiło się już od jakiegoś czasu. Co więcej, rozszerzył go o dodatkową opcję. Zainteresowani będą mogli otrzymać nie tylko 100 zł na zakup dekodera DVB-T2/HEVC, ale też – zamiennie – 250 zł na zakup telewizora kompatybilnego z tym nowym standardem naziemnej telewizji cyfrowej.

Rząd zdecydował się na wprowadzenie takiego rozwiązania, ponieważ około 30% gospodarstw domowych w Polsce odbiera telewizję wyłącznie w technologii naziemnej. Ponadto na nowy standard wciąż musi się przygotować około 1,8 miliona gospodarstw – jak podaje Krajowy Instytut Mediów.

„Pomoc dla najuboższych” w formie bonu

Szczegóły zapomogi wciąż pozostają niejasne. Wiadomo właściwie tylko tyle, że dofinansowanie kierowane jest do najuboższych Polaków i ma być sposobem na uchronienie ich przed informacyjnym wykluczeniem. Dlatego też, aby otrzymać rządową zapomogę, będzie trzeba złożyć oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej gospodarstwa domowego. Na razie jednak brak jest jakichkolwiek informacji na temat tego, czy będzie to w jakikolwiek sposób weryfikowane.

Wiadomo też, że nie będą to pieniądze dawane do ręki, lecz faktycznie bon, a właściwie kod, który będzie trzeba podać w sklepie stacjonarnym lub internetowym. Spowoduje on obniżenie ceny dekodera o 100 zł lub telewizora o 250 zł. Oczywiście musi to być urządzenie kompatybilne z nowym standardem i nie może być dekoderem w pakiecie z abonamentem na telewizję kablową czy satelitarną.

Jak złożyć wniosek o 250 zł na telewizor DVB-T2? Do kiedy?

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć na poczcie, jak również przez Internet – poprzez rządową platformę gov.pl. Program – jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – będzie realizowany do końca bieżącego roku. Nie wiemy za to, kiedy ruszy przyjmowanie wniosków, a czasu na dobrą sprawę pozostało niewiele…

Nowy standard DVB-T2/HEVC już za rogiem

Przejście z obecnego standardu DVB-T/MPEG-4 na nowy DVB-T2/HEVC będzie się odbywać etapami. Pierwszy (dla województw dolnośląskiego i lubuskiego) rozpocznie się 28 marca, a następnie mniej więcej co miesiąc dołączać będą kolejne województwa. Cała Polska zostanie przełączona na nowy standard 1 lipca 2022 roku.

Dzięki DVB-T2/HEVC teoretycznie możliwe będzie odbieranie kanałów telewizji naziemnej w rozdzielczości 4K i z przestrzennym dźwiękiem. Możliwe stanie się również wydłużenie listy dostępnych kanałów. A jak będzie – czas pokaże.

Źródło: inf. własna