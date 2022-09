Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei to bezsprzecznie niezwykle smakowity kąsek, który już wkrótce będą mogli skosztować także posiadacze komputerów.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei na PC. Kiedy premiera?

Również w tym przypadku najpierw pojawiły się przecieki, a dopiero później oficjalny komunikat. Sony Interactive Entertainment potwierdziło, iż Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei zadebiutuje na PC już 19 października. Można będzie skorzystać z oferty sklepów Steam oraz Epic Games Store. A w zasadzie można zrobić to już teraz, przynajmniej jeśli celuje się w przedsprzedaż. Cenę ustalono na 219 złotych.

Niewtajemniczonym przypomnijmy, iż mowa tutaj o pakiecie, na który składa się Uncharted: Kres Złodzieja oraz duże rozszerzenie Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Na początku tego roku trafił na PlayStation 5 i wypadł rewelacyjnie, o czym więcej pisaliśmy w recenzji.

Wymagania sprzętowe Uncharted na PC

Konfiguracja minimalna (30 fps, 720p, Medium):

Windows 10 64-bit

procesor: Intel i5-4330 / AMD Ryzen 3 1200

8 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GTX 960 (4 GB) / AMD R9 290X (4 GB)

126 GB miejsca na dysku (rekomendowany SSD)

Konfiguracja zalecana (30 fps, 1080p, High):

Windows 10 64-bit

procesor: Intel i7-4770 AMD / Ryzen 5 1500X

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / AMD RX 570 (4 GB)

126 GB miejsca na dysku SSD

Konfiguracja Performance (60 fps, 1440p, High):

Windows 10 64-bit

procesor: Intel i7-7700k / AMD Ryzen 7 3700X

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA RTX 2070 (8 GB) / AMD RX 5700 XT (8 GB)

126 GB miejsca na dysku SSD

Konfiguracja Ultra (60 fps, 4K, Ultra):

Windows 10 64-bit

procesor: Intel i9-9900k / AMD Ryzen 9 3950X

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA RTX 3080 (10 GB) / AMD RX 6800 (16 GB)

126 GB miejsca na dysku SSD

Jakiej oprawy można się spodziewać?

Co do przedstawianych tutaj historii, projektów lokacji, zagadek i szeroko pojętego gameplay'u, Uncharted: Kres Złodzieja i Uncharted: Zaginione Dziedzictwo wypadają rewelacyjnie, to jedne z największych hitów wydanych na konsole Sony. Co do tych kwestii nikt nie powinien mieć obaw. Ale co z oprawą wizualną?

Wedle obietnic obydwie produkcje zostaną zremasterowane i zoptymalizowane pod kątem komputerów. Przedstawiono dość dokładne wymagania sprzętowe z kilkoma konfiguracjami i ustawieniami, na skorzystanie z których pozwolą. Przedstawiciele Iron Galaxy (bo ta ekipa odpowiada za powstający port) obiecują nie tylko obsługę rozdzielczości 4K i ultraszerokokątnych monitorów, ale też dużą liczbę opcji konfiguracji (między innymi jakość tekstur i modeli, filtrowanie anizotropowe, cienie, odbicia czy okluzja otoczenia), możliwość zwiększenia liczby klatek na sekundę i obsługę technologii AMD FidelityFX Super Resolution 2, a nawet opcje wykrywania oraz modyfikacji parametrów karty graficznej. Nie trzeba będzie przy tym ograniczać się do myszki i klawiatury, także tu będą wspierane kontrolery DualSense oraz DualShock 4 (i inne).

To jak, też zacieracie już ręce? Czy może ograliście te tytuły na PlayStation i zapowiedź wersji PC nieszczególnie Was elektryzuje?

Źródło: PlayStation