Epic Games Store aktualizuje ofertę z darmowymi grami. Tym razem użytkownicy platformy odbiorą trójwymiarową przygodówkę w świecie piratów. Niech nie zmyli was grafika low poly – to naprawdę ciekawy tytuł.

Sail Forth za darmo na Epic Games Store

Koniec imprezy, koniec świątecznego rozdawnictwa. Epic Games Store powraca do znanego rytmu i udostępnia darmową grę (lub gry) raz w tygodniu w każdy czwartek. Dziś, 11 stycznia o godzinie 17:00 oferta na darmowe Marvel’s Guardians of the Galaxy wygaśnie.

Miejsce tej głośnej produkcji zajmie nieco mniejsza, ale równie interesująca gra. Poznajcie – i odbierzcie za darmo – Sail Forth autorstwa Festive Vector, czyli piracką przygodówkę z 2022 r.

Pozytywny odbiór ze strony graczy

Szlifuj sztukę pirackiego rzemiosła dzięki uprzejmości Epic Games Store. Sail Forth to zew morskiej przygody, ubranej w uproszczoną i przyjemną grafikę low poly. W toku rozgrywki rozwijamy własny okręt, później całą flotę, eksplorujemy niezbadane rejony, zbieramy surowce, handlujemy, plądrujemy wraki, walczymy z piratami i mitycznymi bestiami, a także dbamy o dobre morale załogi.

Z jednej strony nie brzmi to jakoś odkrywczo, ale wystarczy spojrzeć na to, jak oceniano Sail Forth na platformie Steam: 346 recenzje z czego 93 proc. to te pozytywne. To chyba najlepsza rekomendacja jaką można obdarzyć grę Sail Forth.

A tuż za rogiem Skull and Bones

Jeśli spojrzymy na najlepsze gry 2024 to widać wyraźnie, że na horyzoncie jest długo oczekiwane Skull and Bones. 16 lutego dzieło Ubisoftu wypłynie wreszcie na szerokie wody. Wobec tego Sail Forth można traktować jako delikatną rozgrzewkę.

Źródło: Epic Games Store