Samsung pomny swoich słów, że jego oferta telewizorów jest najwszechstronniejsza, wprowadza do Polski trzy telewizory o przekątnej 98 cali. Modele o symbolach Q80C (QLED), QN90A i QN100B (Neo QLED) oferują rozdzielczość 4K.

Samsung, potentat branży bardzo dużych telewizorów

Samsung to jedna z najpopularniejszych marek telewizorów w Polsce i, co istotne w tym przypadku, marka, która doskonale radzi sobie w segmencie dużych telewizorów. Dużych, czyli takich, które mają przekątną większą niż 55 cali. Wydawałoby się, że to przekątna najpopularniejsza, a klienci żałują, że nie kupili czegoś większego, lecz takie i mniejsze telewizory wciąż znajdują nabywców. Niemniej duże przekątne, 65 cali, 77 cali, 85 cali to rozmiary, które też znajdują nabywców. Choć wciąż jest to niewielki procent w przypadku tych dwóch ostatnich przekątnych, to sprzedaż stale rośnie.



Tak według badań kupowaliśmy telewizory w ostatnim kwartale

Pomogła w tym pandemia, gdy przesiedliśmy się z kin do domów, w których zapragnęliśmy mieć większe wyświetlacze. W segmencie 65-70 cali sprzedaż rośnie stale od 2015 roku. Na przytoczonym poniżej wykresie widać co prawda tąpnięcie w 2021 roku, ale przyczyną jak mówi Marcin Delmaczyński z Samsunga, nie jest wzrost cen, czy nasycenie rynku. To po prostu rok, w którym wielu konsumentów przesiadało się na nowe telewizory ze względu na zmiany standardów nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. Znaczący udział wśród tych użytkowników mają akurat mniejsze telewizory i to przystopowało wzrost sprzedaży.

Ceny dużych telewizorów zauważalnie maleją, zwłaszcza tych największych

Duże telewizory oczywiście kosztują, ale ich średnia cena na przestrzeni ostatnich lat znacząco spadła. Dziś można kupić telewizor ponad 80 cali w cenie telewizora 75 cali, tak przynajmniej wynika z danych prezentowanych przez Samsung. Największy spadek cen dotyczy segmentu 80 cali i więcej, bo tutaj jest z czego obniżać. Pierwszy telewizor Ultra HD, czyli Samsung S9, który miał przekątną 85 cali, kosztował w 2013 roku 149 tysięcy złotych. Wciąż są działające egzemplarze tego telewizora, wyróżniającego się oryginalnym wzornictwem, z panelem zawieszonym w znacznie szerszej ramie, która służy jednocześnie za podstawę.



Samsung S9 - pierwszy 85 calowy telewizor UHD, który został sprzedany w Polsce. Ten egzemplarz wciąż działa.

Lecz i mniejsze telewizory potaniały. To że ostatnio widzimy wzrost średniej ceny, Samsung tłumaczy nie tyle sytuacją ekonomiczną konsumentów, a tym, że kupujemy lepiej wyposażone telewizory niż wcześniej, czyli droższe niż dostępne w danej kategorii przekątnych.

Po co nam telewizor 98 cali? Takie jest zdanie Samsunga

Dlaczego Samsung wprowadza na rynek 98 calowy QLED? Odpowiedź jest następująca. Bo może, bo klienci chcą takie telewizory kupować. Według badań GfK, w ciągu ostatnich 5 lat od polskiego konsumenta, tylko ten z Niemiec miał większy apetyt na przekątne 75 cali i więcej. Zresztą, gdy porównać preferencje kupujących w Polsce i w Niemczech, okaże się że są one bardzo podobne. W Niemczech jest minimalnie większy popyt na duże telewizory.



Preferencje klientów w Polsce i w Niemczech w ciągu ostatnich 5 lat

Trzy modele 98 calowych telewizorów QLED w tegorocznej ofercie Samsung w Polsce

W 2023 roku w Polsce będą dystrybuowane trzy modele telewizorów o przekątnej 98 cali, czyli QLED Q80C, Neo QLED QN90A i Neo QLED QN100B (kolejność względem ich zaawansowania, od najniższego do najwyższego), nie będą oczywiście jako największe w ofercie supertanią ofertą, nawet w obecnej sytuacji branży. Samsung QN90A kosztuje około 51 tysięcy złotych (ponad 3 razy więcej niż 85 calowy model) i to zdjęcia tego modelu ilustrują nasz materiał.

Samsung Q80C będzie prawdopodobnie tańszą propozycją, choćby ze względu na zastosowanie mniej rozbudowanego podświetlenia strefowego, ale warto zauważyć, że to przedstawiciel nowego portfolio o czym świadczy literka C w nazwie modelu. QN100B podobnie jak QN90A to przedstawiciele starszego portfolio, ale wyposażone w podobne technologie, jak te które Samsung wdrożył do swoich tegorocznych serii Neo QLED przy mniejszych przekątnych.

Dążenie do dużych przekątnych to oczywiście dążenie do lepszego komfortu konsumpcji treści o wysokiej rozdzielczości (pomińmy tu kwestię dostępności takich treści w szerokim zakresie). Na koniec wykres, który pozwala ocenić (dość zachowawczo) jaka przekątna przy jakiej odległości od ekranu będzie gwarantować komfort oglądania dla danej rozdzielczości sygnału.

Na koniec, na chwile zapomnijmy o cenach tych telewizyjnych gigantów. W trakcie prezentacji usłyszeliśmy, że klienci chętnie kupowaliby jeszcze większe telewizory niż te dostępne, ale nie ma ich w sklepach. Zgadzacie się z takim poglądem? Faktycznie nawet w przypadku przekątnej powyżej 100 cali lepiej mieć telewizor niż projektor? Zapraszam do dyskusji w komentarzach.

Źródło: Samsung