Idą na wojnę z Samsungiem. Tysiące podpisów pod petycją

Użytkownicy smartfonów Samsunga domagają się gruntownych zmian w aparatach. Powstała nawet petycja.

Ice Universe to chiński bloger technologiczny, który specjalizuje się w publikowaniu opinii oraz zakulisowych informacji na temat smartfonów Samsung Galaxy. Zasięgi ma niemałe, bo na samym X obserwuje go przeszło 560 tys. osób, a na chińskim Weibo przeszło 1,6 mln.

Choć Ice Universe przez lata dał się poznać jako fan koreańskiej marki, to w ostatnich miesiącach prowadzi przeciwko niej krucjatę. Zaczęło się od krytyki płynności animacji (choć ten aspekt, jak sam zauważył, został mocno poprawiony w interfejsie One UI 8), a w ostatnim czasie obrał za cel aparaty.

Bloger nieustannie wytyka Samsungowi stosowanie tych samych fotograficznych komponentów przez kilka generacji z rzędu czy algorytmów, które w jego ocenie jakościowo odstają od chińskiej konkurencji. Jego uwadze nie umknął także fakt, że Samsung wyprodukował najbardziej zaawansowaną matrycę teleobiektywu na rynku, która ma rekordową rozdzielczość 200 Mpix i duży rozmiar 1/1,4 cala. Sensor ISOCELL HP9 trafił jednak m.in. do Xiaomi 15 Ultra oraz vivo X200 Pro i X200 Ultra, ale już we własnym Galaxy S25 Ultra producent użył niższej klasy czujnika Sony.

Na problemy te sam zwracałem zresztą uwagę w mojej recenzji Galaxy S25 Ultra. "Samsung ogranicza swoje działania do malutkich kroków do przodu, a na tym rynku ostatnio naprawdę dużo się dzieje. 1-calowe matryce, zmienne przysłony, wysuwane soczewki, obiektywy telemakro - Chińczycy już te tematy wałkują, a Samsung technologicznie zatrzymał się w 2023 roku" - pisałem w marcu.

Petycja do Samsunga. Użytkownicy domagają się zmian w aparatach

9 września Ice Universe opublikował list otwarty i petycję, której adresatem jest szef Samsung Electronics,TM Roh. Bloger apeluje m.in. większy nacisk na rozwój fotografii mobilnej w smartfonach Galaxy czy nawet zmiany kadrowe. Poniżej publikujemy przetłumaczoną treść.

Szanowny panie TM Roh,

Jako wieloletni konsumenci produktów Samsunga, czujemy się zobligowani wyrazić nasze głębokie rozczarowanie ciągłym pogarszaniem się jakości aparatów w serii Galaxy. Samsung był kiedyś liderem w dziedzinie fotografii mobilnej, ale dziś, z powodu poważnego złego zarządzania i strategicznych błędów kierownictwa działu aparatów, aparaty Galaxy pozostają w tyle za konkurencją pod względem sprzętu, oprogramowania, algorytmów i ogólnego doświadczenia użytkownika. Jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe, zdecydowane działania, reputacja Samsunga w dziedzinie fotografii mobilnej dozna nieodwracalnych szkód. Zdecydowanie wzywamy pana do wymiany szefa działu aparatów i wdrożenia kompleksowej reformy.

Osiem przekonujących powodów:

1 Stagnacja sprzętowa, brak znaczących ulepszeń od lat

Dział aparatów Samsunga od lat polega na przestarzałych sensorach, takich jak ISOCELL HP2 i IMX754, co skutkuje brakiem znaczących ulepszeń w możliwościach fotograficznych modeli Galaxy S Ultra.

W porównaniu z konkurentami, takimi jak Huawei, OPPO i vivo, Samsungowi brakuje iteracji dużych, wysokowydajnych sensorów, co powoduje, że jakość zdjęć portretowych, nocnych, teleobiektywów, a nawet wcześniej mocna wydajność wideo, pozostają w tyle.

Nadmierne poleganie na starym sprzęcie stopniowo osłabiło przewagę techniczną Samsunga i spowodowało utratę szans rynkowych.

2. Opóźnienie technologiczne w stosunku do konkurencji

Utrzymujące się problemy z jakością obrazu to między innymi nadmierny szum w cieniach, utrata detali w cieniach w trybie HDR, nienaturalne przetwarzanie teleobiektywu, słaba fotografia nocna, niska jakość portretów i niedokładny balans bieli.

Fundamentalne wady: poważne opóźnienie migawki przy umiarkowanie słabym oświetleniu i nadmierne wyostrzanie w trybie wideo HDR.

Samsung pozostaje daleko w tyle za iPhone'em, Huawei, OPPO, vivo i Xiaomi, nie spełniając oczekiwań konsumentów.

3. Ignorowanie opinii użytkowników, nierozwiązane wieloletnie problemy

Użytkownicy wielokrotnie zgłaszali słabe detale w cieniach, nadmierny szum, nienaturalne odcienie skóry, opóźnienie migawki i niedokładne kolory oświetlenia neonowego, jednak oficjalne odpowiedzi są powolne.

Opinie na oficjalnych forach, w mediach społecznościowych i profesjonalnych recenzjach podkreślają poważne problemy, które dział aparatów nadal ignoruje, co poważnie podważa zaufanie konsumentów.

4. Ślepe kopiowanie Apple'a, utrata tożsamości Samsunga

W sprzęcie Samsung podąża śladami Apple'a, nie mając własnej wizji — od teleobiektywu 5x po 50-megapikselowe ultraszerokokątne sensory — ignorując potrzeby użytkowników i naśladując konfiguracje aparatów iPhone'a.

W algorytmach oprogramowania nadmierne naśladowanie "naturalnego tonu" Apple'a skutkuje matowymi, pozbawionymi życia obrazami.

Samsung powielił nawet wady Apple'a, takie jak zniekształcenie czerni w trybie HDR, które powoduje, że niebo wydaje się ciemnoniebieskie, zbyt ostry kontrast cieni i ogólnie ciemne obrazy nawet w jasnych warunkach, porzucając poprzedni żywy styl marki Samsunga.

Nie sprzeciwiamy się naturalnym odcieniom kolorów, ale odrzucamy ślepe kopiowanie Apple'a przez Samsunga.

5. Tendencyjne przetwarzanie odcieni skóry

Renderowanie azjatyckich i kaukaskich odcieni skóry jest słabe, często wydając się nienaturalnie "żółto-czarne".

Użytkownicy wyśmiewają to jako "Samsung Yellow Face Filter". Samsung nie zapewnia zróżnicowanego przetwarzania dla różnych odcieni skóry, pozostając daleko w tyle za chińskimi markami, takimi jak OPPO i vivo.

6. Powolne i dyskryminacyjne aktualizacje oprogramowania

Aktualizacje algorytmów aparatów są rzadkie i powolne w rozwiązywaniu problemów.

Starsze modele otrzymują opóźnione lub brakujące optymalizacje (np. Galaxy S23 i S24 wciąż nie mają ulepszeń wprowadzonych w S25), co tworzy zróżnicowane doświadczenie użytkownika.

7. Konserwatyzm technologiczny, opór wobec innowacji AI

Optymalizacja scen jest niestabilna; redukcja szumów w głównym aparacie i teleobiektywie jest przestarzała. Zaawansowane algorytmy AI nie są konsekwentnie stosowane do poprawy wydajności teleobiektywu, co prowadzi do słabej fotografii nocnej.

Samsung odmawia przyjęcia technologii fotografii obliczeniowej AI (np. Google HDR+, silnik Huawei XMAGE), co skutkuje wydajnością obrazowania, która nie spełnia współczesnych oczekiwań użytkowników.

8. Brak wizji marki i upadek zaufania konsumentów

Konsumentom zależy nie tylko na sprzęcie i funkcjach, ale także na innowacyjności marki i uznaniu jej wartości.

Konserwatyzm i kompromisy działu aparatów sygnalizują utratę innowacyjności, osłabiając wpływ marki Samsunga.

Szybkie iteracje i powierzchowne poprawki nie mogą zbudować długoterminowego zaplecza technicznego ani zaufania użytkowników, co poważnie wpływa na ogólny wizerunek Samsunga.

Nasze żądania:

Natychmiastowa wymiana szefa działu aparatów, wprowadzenie ekspertów z udokumentowanym doświadczeniem w fotografii obliczeniowej, optymalizacji algorytmów i zarządzaniu doświadczeniem użytkownika.

Kompleksowa modernizacja sprzętu: przyjęcie najnowocześniejszych sensorów, większych przysłon, teleobiektywów 200 MP i technologii zmiennej przysłony.

Remont oprogramowania i algorytmów: przyspieszenie cykli aktualizacji, naprawa wieloletnich problemów i zapewnienie, że starsze modele otrzymają te same optymalizacje.

Utworzenie dedykowanej grupy zadaniowej: stworzenie wyspecjalizowanego zespołu do analizowania i śledzenia najnowszych technologii i trendów w obrazowaniu, zapewniając szybką informację zwrotną i wdrożenie.

Wdrożenie efektywnego systemu opinii użytkowników: szybkie reagowanie na potrzeby konsumentów, aby zapobiec długotrwałym, nierozwiązanym problemom.

Promowanie innowacji i współpracy między domenami: wprowadzenie AI, fotografii obliczeniowej i innych zaawansowanych technologii, współpraca z wiodącymi zespołami branżowymi w celu odbudowania pozycji lidera technicznego.

Nawiązanie bezpośrednich kanałów komunikacji z użytkownikami: przyjęcie bardziej pokornej i przystępnej postawy, aktywne słuchanie opinii i pomysłów użytkowników w celu ciągłego poprawiania doświadczenia z produktami.

Samsung był kiedyś wzorcem w fotografii mobilnej. Jeśli teraz nie zostaną podjęte zdecydowane działania, konsumenci będą nadal migrować do konkurentów, takich jak iPhone, Huawei i Xiaomi. Czas ucieka. Wzywamy pana, panie TM Roh, do zmierzenia się z tymi problemami i podjęcia natychmiastowych działań w celu przywrócenia serii Galaxy jako wiodącej w branży marki w dziedzinie obrazowania.

Wieloletni konsumenci i zwolennicy produktów Samsunga.

W chwili powstawania tego artykułu liczba zweryfikowanych pod petycją podpisów przekroczyła już 3000.