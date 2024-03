Ile może kosztować Samsung Galaxy Ring?

Akcesoria do telefonów

Czy inteligentny pierścień Samsunga okaże się urządzeniem na każdą kieszeń? Póki co się na to nie zanosi.

Galaxy Ring to pierścień monitorujący zdrowie i aktywność fizyczną, który ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie tego roku. Samsung pokazał już publicznie prototyp, ale póki co nawet nie zająknął się na temat jego ceny.

Jako że mówimy o nowej kategorii produktowej, wiele osób zastanawia się, czy pod tym względem bliżej będzie mu do tanich opasek sportowych czy raczej drogich smartwatchów. Opcja numer dwa wydaje się bardziej prawdopodobna.

Inteligentne pierścienie to nie są tanie rzeczy

Galaxy Ring jeszcze w sprzedaży dostępny nie jest, ale konkurencyjne pierścienie są. Najbardziej znanym jest Oura Ring, którego ceny - w zależności od wariantu wykończeniowego - wahają się od 329 euro (ok. 1400 zł) do 499 euro (ok. 2150 zł).

Oczywiście nie ma pewności, czy Samsung będzie celował w podobny pułap cenowy. Z uwagi na użycie bardzo podobnych technologii, nie wydaje mi się jednak, by Galaxy Ring miał być wielokrotnie tańszy lub znacznie droższy.

W tym segmencie cenowym można już kupić znacznie bardziej funkcjonalny smartwatch z ekranem, ale potencjalnie to właśnie miniaturyzacja mocno podbija koszty produkcji. Cały arsenał czujników, zarządzający nimi czip oraz baterię mającą wystarczyć na kilka dni pracy trzeba upchnąć w urządzeniu niewiele większym od obrączki ślubnej.

Samsung Galaxy Ring

Inżynierowie Samsunga wspominają ponadto, że palec nadaje się do zbierania danych zdrowotnych lepiej niż nadgarstek. Galaxy Ring może być więc pozycjonowany jako bardziej zaawansowane urządzenie zdrowotne, co mogłoby uzasadniać jego relatywnie wysoką cenę.

Podkreślam jednak, że póki co są to jedynie moje spekulacje. Oficjalną cenę Galaxy Ringa poznamy dopiero za kilka miesięcy.