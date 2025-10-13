Nadchodzi pierwszy sprzęt z Androidem XR. Samsung Galaxy XR na zdjęciach

Samsung szykuje się do wprowadzenia na rynek swojej odpowiedzi na gogle Apple Vision Pro.

Już podczas ubiegłorocznej prezentacji Androida XR ogłoszono, że pierwszym urządzeniem z nowym systemem operacyjnym będą gogle Samsunga ukrywające się pod kodowym oznaczeniem Project Moohan. Sprzęt wciąż nie trafił do sklepów, ale fala wycieków zdaje się sugerować, że rynkowa premiera zbliża się wielkimi krokami.

Samsung Galaxy XR - zdjęcia i specyfikacja

Serwis Android Headlines dotarł do ogromnej biblioteki materiałów promocyjnych przedstawiających Galaxy XR. Prezentują one zarówno same gogle…

… jak i interfejs Androida XR z nakładką One UI XR.

Przeciek potwierdza, że Samsung czerpie garściami z rozwiązań zapoczątkowanych przez Apple’a, wliczając w to umieszczenie baterii w osobnym module. Częścią zestawu Galaxy XR mają być jednak fizyczne kontrolery, na których brak narzekałem testując Vision Pro.

Sprzęt Samsunga ma być napędzany przez czip Snapdragon XR2+ Gen 2 i ważyć 545 gramów, a więc o ok. 10 proc. mniej niż gogle Apple’a. Koreańczycy mają ponadto zastosować ekrany micro-OLED 4K o ok. 25 proc. wyższej rozdzielczości.

Dzięki całemu arsenalowi czujników, gogle Galaxy XR mają być obsługiwane za pomocą głosu, gestów, ruchów gałek ocznych oraz kontrolerów. Z pierwszych zapowiedzi wynika, że system Android XR będzie głęboko zintegrowany z Gemini. Sztuczna inteligencja ma odpowiadać na pytania na temat wyświetlanych czy widocznych przez kamerą obiektów, a także wykonywać polecenia związane z samym interfejsem gogli. Podczas jednego z pokazów twórcy systemu chwalili chociażby możliwość porządkowania okien aplikacji komendą głosową.

Data premiery gogli Galaxy XR nie została jeszcze ujawniona, ale oczekuje się, że prezentacja odbędzie się jeszcze w październiku.

Czym jest Android XR?

Android XR to specjalna wersja Androida, którą opracowano z myślą o mieszanej rzeczywistości. Początkowo oprogramowanie będzie kontrolować sporej wielkości gogle, ale w przyszłości ma wylądować na pokładzie bardziej mobilnych urządzeń do noszenia na co dzień, w tym inteligentnych okularów.