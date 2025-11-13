Samsung Galaxy Z TriFold z datą premiery. Wyciekła też specyfikacja

Samsung prawdopodobnie odlicza już dni do premiery swojego najbardziej zaawansowanego, ale i najdroższego telefonu w historii.

Jak dowiedział się koreański serwis Chosun, prezentacja trzyczęściowego składanego smartfonu Samsunga została zaplanowana na 5 grudnia. Producent ma już finalizować przygotowania do premiery.

Oczekuje się niestety, że dostępność nowego urządzenia będzie ekstremalnie ograniczona. Pierwsza partia ma objąć 20-30 tysięcy sztuk, które trafią do sprzedaży w Korei Południowej i ewentualnie kilku innych rynkach. Europa prawdopodobnie zostanie pominięta.

Samsung Galaxy Z TriFold - wyciekła specyfikacja

Evan Blass twierdzi, że Galaxy Z TriFold to oficjalna nazwa nadchodzącego urządzenia. Dotarł on także do częściowej specyfikacji, która ma objąć:

ekran zewnętrzny 6,5 cala o jasności do 2600 nitów;

ekran wewnętrzny 10 cali o jasności do 1600 nitów;

aparat główny 200 Mpix;

baterię 5437 mAh;

czip Qualcomma;

grubość kolejnych części: 3,9, 4,0 oraz 4,2 mm (ok. 14 mm po złożeniu).

Dla porównania konkurencyjny Huawei Mate XT ma ekran 6,4 i 10,2 cala, baterię 5600 mAh i 12,8 mm grubości po złożeniu.

Samsung Galaxy Z TriFold z inną konstrukcją niż Huawei Mate XT

Z dotychczasowych doniesień wynika, że Galaxy Z TriFold zostanie uzbrojony w dwa wyświetlacze, a zewnętrzny będzie umieszczony na środkowym skrzydle. Taka nietypowa konstrukcja ma sprawić, że składany wyświetlacz będzie po złożeniu chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Huawei podszedł do tematu inaczej, bo jego Mate XT ma tylko jeden ekran, który składa się jak harmonijka. Po złożeniu 1/3 elastycznego panelu pozostaje odkryta, pełniąc funkcję wyświetlacza zewnętrznego.

Huawei Mate XT

Konstrukcja raczej będzie zmartwieniem jedynie garstki klientów, bo oczekuje się, że Galaxy Z TriFold zostanie wyceniony na równowartość kilkunastu tysięcy złotych.