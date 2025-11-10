Smartfony

Samsung Galaxy S26+ powraca zza grobu. Są pierwsze grafiki

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Kolejne źródło potwierdza, że Samsung Galaxy S26+ jednak powstaje.

Przypomnijmy, że według licznych doniesień Galaxy S26+ przed kilkoma miesiącami trafił do kosza. Jego miejsce miał ponoć zająć odchudzony Galaxy S26 Edge, ale niezadowalająca sprzedaż S25 Edge i relatywnie małe zainteresowanie konkurencyjnym iPhone’em Air miały przekonać zarząd Samsunga do zmiany obranego kursu. 

Samsung Galaxy S26+ - pierwsza wizualizacja

@OnLeaks dotarł do schematów przywróconego smartfonu, a na ich podstawie serwis Android Headlines przygotował realistyczną wizualizację. 

Z ujawnionych danych wynika, że Galaxy S26+ otrzyma ekran 6,7 cala i obudowę o grubości ok. 7,35 mm, a więc gabarytowo powinien być porównywalny z poprzednikiem. Główną różnicą w designie ma być wystająca wyspa aparatów, której w trzech ostatnich generacjach nie było. 

Samsung Galaxy S26 Ultra - wizualizacja (fot. @OnLeaks / Android Headlines)

Oczekuje się, że obudowa Galaxy S26+ - podobnie jak w przypadku modeli S26 i S26 Ultra - skrywać będzie magnesy, zapewniające kompatybilność z akcesoriami Qi2 oraz MagSafe. 

Samsung Galaxy S25, S25 Edge (anulowany) i S25 Ultra - wizualizacje na podstawie przecieków (fot. @OnLeaks / Android Headlines)

Planowane zmiany w portfolio miały zmusić Samsunga do przesunięcia premiery o kilka tygodni. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że seria Galaxy S26 zostanie zaprezentowana dopiero 25 lutego.

