Nie tylko w przypadku telewizorów, ale też soundbarów Samsung jest wyraźnym liderem rynku. I taka sytuacja nie zmienia się od wielu już lat.

Samsung (nadal) królem soundbarów

Na pytanie o to, kto robi najlepsze soundbary, odpowiedzi mogą być różne, bo też każdy oczekuje od tego typu urządzeń czegoś innego. Wyniki sprzedaży są jednak wartością obiektywną, a skoro tak, to nie da się zaprzeczyć, że królem tego rynku jest Samsung. I to siódmy rok z rzędu.

Także u nas Samsung nie odpuszcza i w kwietniu b.r. roku osiągnął aż 40,9 proc. udziału w polskim rynku soundbarów pod względem przychodów. Południowokoreański producent pozostaje na pozycji lidera od siedmiu lat, a więc od początku wielkiej popularności soundbarów.

Historia soundbarów sięga końcówki pierwszej dekady obecnego stulecia. Na przestrzeni lat urządzenia te wyraźnie ewoluowały, coraz mocniej stając się alternatywą dla wieloelementowych zestawów kina domowego. Dziś są w stanie zaoferować nie tylko bogate, mocne i czyste brzmienie, ale też realistyczne efekty przestrzenne.

Jakie soundbary kupujemy w Polsce?

Jak wynika z wewnętrznych danych Samsunga, w Polsce najchętniej wybieramy modele ze średniej i wyższej półki. Liczymy bowiem na to, że realnie poprawimy jakość dźwięku z TV. Konkretnie wydajemy obecnie na taki sprzęt średnio 1407 złotych, a soundbary z kategorii 1500-2500 zł stanowią już 35 proc. wszystkich sprzedawanych w naszym kraju.

Zdecydowanie też lubimy mocne basy, bo preferujemy soundbary z zewnętrznym subwooferem – w przypadku Samsunga takie właśnie modele stanowią 92,9 proc. sprzedanych produktów. Inna sprawa, że wybór w kategorii samodzielnych „grajbelek” (czyli bez subwoofera) nie jest szczególnie szeroki.

Źródło: Samsung, Futuresource Consulting