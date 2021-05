To, co najlepsze – to właśnie zaoferują telewizory Samsung Neo QLED 8K. Na serię składają się dwa modele: QN900A i QN800A. Co je cechuje?

3 klucze do wysokiej jakości Samsung Neo QLED 8K

Gdyby w telegraficznym skrócie podsumować to, co ma zapewniać tak dobrą jakość w tych nowych telewizorach, to brzmiałoby to tak: podświetlenie Mini LED (czyli wysoki kontrast), kropki kwantowe (czyli żywe kolory) i rozdzielczość 8K (czyli wysoka szczegółowość). To jednak wcale nie wyczerpuje tematu, bo seria Samsung Neo QLED 8K to znacznie więcej.

Sztuczna inteligencja, dobry panel i niezłe audio

Mamy tu na przykład procesor AI Neo Quantum 8K, który przy pomocy sztucznej inteligencji skaluje obraz do ultrawysokiej rozdzielczości i optymalizuje wideo klatka po klatce. Wykorzystuje w tym celu 16 sieci neuronowych o określonym obszarze specjalizacji. Mamy też HDR i 100% Natężenie kolorów oraz Ultra Szeroki Kąt Widzenia i Powłokę Antyrefleksyjną, dzięki którym na ekran dobrze się patrzy nawet pod kątem i w słoneczny poranek.

Istotną rolę odgrywa także audio. Producent postarał się nie tylko o mocne głośniki, ale też o takie rozwiązania jak Dźwięk Podążający za Obiektem (sprawiający wrażenie, że dźwięk przemieszcza się wraz z jego źródłem na ekranie), Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni (automatycznie optymalizujący parametry audio) czy Aktywny Wzmacniacz Głosu (podbijający dialogi, gdy coś w tle je zagłusza). Nie zabrakło też Q-Symphony, a więc trybu umożliwiającego równoczesne odtwarzanie dźwięku z wbudowanych głośników i soundbara.

Funkcje dla graczy i funkcje Smart TV

Telewizory Samsung Neo QLED 8K mają być także dobrym wyborem dla graczy i kibiców. Zaoferują panele 120 Hz i zaawansowane upłynniacze ruchu, a także niski input lag, nowy Panel Gracza (dający dostęp do najważniejszych parametrów) oraz Ultra Szeroki Widok w Grach (obsługujący ultrapanoramiczne formaty).

System Smart TV oparty na Tizenie pozwala korzystać z serwisów takich jak Netflix, HBO GO, YouTube czy Player. To też inteligentne funkcje takie jak Multi View (podział ekranu na cztery części), PC na Ekranie TV (bezprzewodowe połączenie z komputerem) czy Dotknij i Wyświetl (przesyłanie obrazu ze smartfona poprzez zbliżenie go do telewizora).

Nie bez znaczenia jest również wygląd tych telewizorów. Są one wyjątkowo smukłe i dobrze prezentują się z obu stron. Dodatkowo w przypadku serii QN900A mamy do czynienia z tak zwanym Bezgranicznym Ekranem – oznacza to tyle, że ramka ma zaledwie 0,8 mm. Podsumujmy…

Co mają wspólnego? QN900A i QN800A mają:

rozdzielczość 8K (7680 x 4320 pikseli),

panel VA klasy 100/120 Hz,

procesor AI Neo Quantum 8K ze sztuczną inteligencją,

Ultra Szeroki Kąt Widzenia i Powłokę Antyrefleksyjną,

funkcję Adaptacji Obrazu i Adaptacji Dźwięku,

100% Natężenie Kolorów,

Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni i Aktywny Wzmacniacz Głosu,

Ultra Szeroki Widok w Grach, Panel Gracza i FreeSync Premium PRO,

cztery gniazda HDMI 2.1

oraz Absolutnie Bezgraniczny Design i Pilot Solar Cell.

A czym się od siebie różnią? Tylko QN900A ma:

Mistrzowską Kalibrację,

6.2.2-kanałowy system audio o mocy 80 W (QN800A ma 4.2.2-kanałowy system 70 W)

oraz Bezgraniczny Ekran.

Telewizory Samsung Neo QLED 8K już w polskich sklepach

W jednej i drugiej serii mamy do wyboru trzy warianty: 65, 75 i 85 cali. Ceny rozpoczynają się od 12 999 zł (za 65-calowy model Samsung QE65QN800A). Jesteśmy ciekawi jak te urządzenia wypadną w praktyce, a po testach modelu 4K jesteśmy pełni optymizmu – zobacz naszą recenzję telewizora Samsung QN91A.

Źródło: Samsung, informacja własna