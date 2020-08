Telewizor Samsung QLED Q95T jest już dostępny na polskim rynku. Ma to być optymalny wybór, gdy liczymy na najwyższą jakość obrazu i dźwięku, szeroką funkcjonalność i nienaganny styl.

Samsung QLED Q95T - najlepszy telewizor 4K w ofercie na rok 2020

Samsung QLED Q95T – tak oznaczony został najlepszy telewizor 4K w ofercie producenta z Korei Południowej na ten rok. Wyżej od niego są tylko modele z ekranami 8K. Jeżeli – jak wielu – uważasz, że to jeszcze nie ten czas, to przyjrzyj się temu, na jak wiele pozwalać ma aktualny standard. Przyciąga wzrok już swoją niemal bezramkową konstrukcją i prawie niewidocznym przewodem, ale ważniejsze jest to, co w środku.

Poza wysoką rozdzielczością pozytywny wpływ na jakość obrazu mają mieć także: HDR w uznanym formacie HDR10+, zaawansowane ściemnianie lokalne, czyli Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie 16x, zapewniające wierne odwzorowanie 100% Natężenie Kolorów oraz poprawiające jakość materiałów w niższej rozdzielczości Inteligentne Skalowanie do 4K. Ładne kolory, wysoki kontrast i bogactwo szczegółów – tak maluje nam to producent.

Powraca tu także Ultra Szeroki Kąt Widzenia, sprawiający że niezależnie od tego, pod jakim kątem patrzy się na ekran, dobrze widzi się wszystko, co jest na nim wyświetlane. Jeżeli więc oglądasz filmy w rodzinnym gronie czy też zapraszasz kumpli na meczyk – nikt nie powinien narzekać. Nie będzie też pewnie słychać krytyki pod adresem dźwięku, a to za sprawą wielokanałowego systemu audio o mocy 60 W i OTS-u, czyli „dźwięku podążającego za obiektem”. Dopełnieniem całości pod tym względem jest Aktywny Wzmacniacz Głosu, zwiększający słyszalność dialogów.

Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to zapewni ją Smart TV bazujący na systemie Tizen. Pozwala on na łatwe przesyłanie treści ze smartfona na telewizor, wygodne sterowanie oraz korzystanie z najpopularniejszych aplikacji, takich jak Netflix, YouTube czy HBO GO. Nie zabrakło też naturalnie kompletu tunerów TV, gniazd HDMI (z eARC), USB i LAN oraz modułów Bluetooth 4.2 i Wi-Fi 5. Wreszcie – gracze docenić mają upłynnianie FreeSync i funkcję Real Game Enhancer+, która optymalizuje parametry wyświetlania pod kątem gier.

Cztery warianty Samsung QLED Q95T i ich (sugerowane) ceny: 55-calowy Samsung QE55Q95TAT kosztuje 8999 zł

kosztuje 65-calowy Samsung QE65Q95TAT kosztuje 10 999 zł

75-calowy Samsung QE75Q95TAT kosztuje 15 999 zł

kosztuje 85-calowy Samsung QE85Q95TAT kosztuje 20 999 zł

Źródło: Samsung

