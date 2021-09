Kopanie kryptowalut potrafi generować ogromne dochody, pod warunkiem, że ma się dostęp do taniego źródła energii elektrycznej. Takiego problemu nie ma firma Stronghold Digital Mining, która postanowiła... wykupić pod farmę kryptowalut całą elektrownię.

(W dużym uproszczeniu) kopanie kryptowalut opiera się na przeprowadzaniu obliczeń – najczęściej za pomocą komputerów z kartami graficznymi (GPU) lub specjalnie zoptymalizowanych układów scalonych (ASIC). W obydwóch przypadkach mówimy o energochłonnych metodach, więc dostęp do taniego źródła energii elektrycznej to jeden z głównych czynników wpływających na opłacalność takiego przedsięwzięcia (dlatego też niektórzy decydują się na kopanie w pracy lub nielegalne podpięcie do sieci energetycznej). Firma Stronghold Digital Mining znalazła jeszcze inne rozwiązanie tego problemu.

Górnicy kupili elektrownię – będą kopać kryptowaluty

Firma Stronghold Digital Mining latem tego roku kupiła elektrownię Scrubgrass w hrabstwie Venango w Pensylwanii. Inwestycja kosztowała 105 milionów dolarów i jest reklamowana jako korzystna dla środowiska (zakład zajmuje się spalaniem szkodliwego węgla odpadowego i dostarcza zrekultywowaną glebę, ale nie pozostaje bierny dla środowiska – należy pamiętać, że elektrownia i tak emituje znaczne ilości dwutlenku węgla).



Jednym z efektów działalności Stronghold Digital Mining jest rekultywacja gleby - po lewej stan początkowy i po prawej stan po rekultywacji

Górnicy podłączyli do elektrowni potężną farmę do kopania kryptowaluty Ethereum. Według ujawnionych danych, w Stronghold Digital Mining znajduje się 1800 koparek z kartami graficznymi (nie ujawniono jednak jakie układy znajdują się w maszynach, ani tym bardziej jaką oferują moc obliczeniową).

Stronghold Digital Mining nie zamierza na tym poprzestawać i planuje rozszerzyć swój biznes o kolejne farmy. W sierpniu górnicy kupili elektrownię Panther Creek w pobliżu Nesquehoning w stanie Pensylwania i prowadzą negocjację pod kątem przejęcia trzeciego takiego obiektu. Właściciel twierdzi, że sieć zakładów pozwoli mu stworzyć jedną z najbardziej opłacalnych metod kopania kryptowalut.

