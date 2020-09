Activision zaczyna mocno rozkręcać machinę promującą Call of Duty: Black Ops Cold War. Trzeba jednak przyznać, że podaje przy tym sporo ważnych informacji.

Zwiastun rozgrywki wieloosobowej w Call of Duty: Black Ops Cold War

Przede wszystkim zgodnie z zapowiedziami opublikowany został nowy materiał wideo, pierwszy skupiający się na zmaganiach multiplayer, które będą stanowiły bardzo istotny składnik całej gry. Wedle zapowiedzi przyniesie on walki w stylu oryginalnego Black Ops, mamy nastawiać się na dynamiczne bitwy nie tylko na lądzie, ale też na morzu i w powietrzu. Mapy będą obejmować lokacje z różnych zakątków świata, między innymi Moskwę, pustynię w Angoli, Maiami, Uzbekistan czy północne rejony Atlantyku. Poza doskonale znanymi trybami Team Deathmatch, Search & Destroy oraz Domination twórcy przygotowują też nowości pokroju VIP Escort czy Fireteam.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, multiplayer w Call of Duty: Black Ops Cold War będzie obsługiwał rozgrywką międzyplatformową. Bardzo ciekawie mogą zabrzmieć przy tym informacje dotyczące konsol nowej generacji. Na Xbox Series X i PlayStation 4 gracze mają cieszyć się zmaganiami w 4K przy 120 fps (w kampanii będzie to raczej niższa wartość), dodatkowo otrzymają też obsługę ray tracingu.

Terminy beta testów Call of Duty: Black Ops Cold War ujawnione

Jednocześnie poznaliśmy bliższe informacje na temat beta testów, o których wspominano już wcześniej. Zaplanowano je na październik, ale trzeba zaakcentować, że zostaną przeprowadzone w kliku turach.

Możliwość wcześniejszego sprawdzenia Call of Duty: Black Ops Cold War otrzymają posiadacze PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Uprzywilejowani będą tu korzystający z PlayStation 4, którzy zagrają jako pierwsi. Ogólnie na plus zapisać trzeba fakt, iż przynajmniej w części beta testy będą miały charakter otwarty.

Premiera finalnej wersji gry odbędzie się 13 listopada.

Źródło: activision

Warto zobaczyć również: