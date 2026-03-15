Ciekawostki

Cztery nogi są lepsze od dwóch. Nietypowy wynalazek z Chin

przeczytasz w 1 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Naukowcy nieustannie pracują nad robotami, których zadaniem jest usprawnić chód i pomóc tym, którzy albo muszą dźwigać duże ciężary, albo mają kłopoty z poruszaniem się. Inżynierowie z Shenzhen zaprezentowali podejście przypominające centaura. 

Zespół z Southern University of Science and Technology w Shenzhen opracował platformę, która działa jak dodatkowa para kończyn zamocowana za plecami użytkownika. To nie klasyczny egzoszkielet na nogach, ale osobne robotyczne nogi połączone z człowiekiem elastycznym interfejsem i znajdujące się z tyłu. Człowiek utrzymuje równowagę i wybiera trasę, a robot wspiera ruch do przodu i dźwiganie. 

Konstrukcja korzysta z elastycznego sprzężenia o nieliniowej sztywności między użytkownikiem a robotem. Przy lżejszym obciążeniu połączenie pozostaje bardziej "sztywne", co ułatwia synchronizację kroków. Gdy rośnie ciężar, układ staje się bardziej podatny, dzięki czemu robot może lepiej pochłaniać siły i przejmować większą część pracy związanej z transportem.

Mniejsze obciążenie i większa sprawność

W próbach badacze sprawdzili, ile wysiłku kosztuje marsz z obciążeniem. Przy ładunku 44,09 funta (ok. 20 kg) zużycie energii metabolicznej spadło o ok. 35 proc. w porównaniu z chodzeniem bez wsparcia. Jednocześnie nacisk na stopę zmniejszył się o ok. 52 proc., co wskazuje, że część ciężaru i obciążeń przejęły robotyczne nogi. 

Autorzy opisują, że robotyczne nogi potrafiły podtrzymywać ponad połowę przenoszonego ciężaru, zachowując przy tym naturalny wzorzec chodu. System korzysta z planowania trajektorii ruchu i sterowania, aby dopasować się do prędkości oraz kierunku marszu użytkownika i utrzymać stabilny ruch w różnych warunkach. 

Design "centaura"

W badaniach zwrócono też uwagę na stabilność podczas marszu z obciążeniem. Zmienność szerokości kroku zmalała, a sposób chodzenia pozostał zbliżony do chodu bez dodatkowego ciężaru. Według zespołu takie rozwiązanie może wspierać osoby, które regularnie przenoszą sprzęt, m.in. w zadaniach: 

  • logistyki wojskowej, 
  • akcji ratowniczych po katastrofach, 
  • transportu przemysłowego w terenie nierównym. 

Osobliwy wygląd rozwiązania i poziom zaawansowania sprawiają, że nieprędko trafi ono do masowej produkcji. Może jednak znaleźć zastosowanie w fabrykach i na magazynach oraz sortowniach. 

Sztuczna Inteligencja Misja AI

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login