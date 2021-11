Opóźnień w branży gier ciąg dalszy. Tym razem padło na wzbudzającą kontrowersje strzelankę Six Days in Fallujah. Co gorsza, opóźnienie jest naprawdę spore.

Six Days in Fallujah dopiero w 2022 roku

Trzeba przyznać, że Six Days in Fallujah nie ma łatwego życia. Produkcję, którą pierwotnie zapowiedziano w 2009 roku ostatecznie anulowano, ponieważ wzbudzała ona spore kontrowersje wśród weteranów wojennych. Wszystko wskazywało na to, że na premierę nie ma co liczyć, kiedy to nagle ogłoszono, że produkcja jednak powstanie. Ba, wydawca gry – Victura, do spółki ze studiem Highwire Games planowali nawet premierę gry na 2021 rok. Niestety, na planach się skończyło, bowiem właśnie otrzymaliśmy informację, że Six Days in Fallujah zadebiutuje dopiero pod koniec 2022 roku.

Dodatkowy czas na doszlifowanie gry i powiększenie zespołu

Jednym z powodów przesunięcia premiery ma być chęć powiększenia zespołu, aby móc spełnić ambicje twórców. Dodatkowy czas ma również pomóc w dopracowaniu gry. Stało się jasne, że odtworzenie tych prawdziwych historii w wysokiej jakości będzie wymagało więcej ludzi, zasobów oraz czasu niż mieliśmy do tej pory. Podwojenie naszego zespołu to tylko jedna z wielu rzeczy, które robimy, aby zapewnić, że Six Days in Fallujah wniesie nowy rodzaj taktycznej i emocjonalnej głębi do gatunku wojskowych strzelanek – powiedział dyrektor generalny Victura, Peter Tamte.

Na sam koniec przypomnijmy, że Six Days in Fallujah zmierza na PC i konsole, choć nie sprecyzowano, na które dokładnie. Pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać na kolejne informacje na temat tej produkcji.

Czekaliście na Six Days in Fallujah, czy nie za bardzo interesował Was ten tytuł? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Victura, sixdays.com