Ostatnie wzmianki na temat Six Days in Fallujah to tak naprawdę rok 2009, bo właśnie wtedy ogłaszano rezygnację z całego projektu. Taką decyzję podjęło między innymi Konami, a była ona pokłosiem licznych kontrowersji, a nawet głosów sprzeciwu ze strony żołnierzy i polityków (przede wszystkim brytyjskich i amerykańskich). Wszystko dlatego, iż twórcy mieli zamiar przedstawić wojnę w Iraku, a przede wszystkim bitwę o Faludżę z perspektywy prawdziwych historii żołnierzy, ale i irackich cywilów.

W minionym tygodniu ogłoszono, że Six Days in Fallujah jednak się pojawi. Pracami nad grą zajmuje się studio Highwire Games, a premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku na PC oraz konsolach (nie sprecyzowano, na których).

Wydaniem Six Days in Fallujah zajmie się Victura. Peter Tamte, CEO tej nowej firmy, podkreśla, że nie zmieniły się tu główne założenia co do fabuły i rozgrywki, chociaż z racji upływu lat cały projekt wygląda teraz inaczej od strony technicznej. Wspomniane podejście do tematu ma sprawiać, że Six Days in Fallujah lepiej przybliży bardzo trudny temat, jakim bez wątpienia jest wojna oraz walki toczone w mieście.

Chociaż ważną częścią historii ma być fakt, iż żołnierze muszą wykonywać decyzje polityków, sami twórcy nie zamierzają prezentować tu jakichkolwiek manifestów. To też spotyka się z krytyką, tym razem jednak głos zabierają przede wszystkim inni twórcy. Niektórym nie podoba się takie podejście i wprost stwierdzają, że tego typu gra z natury jest polityczna i nie powinno się od tego uciekać. Zgadzacie się?

