Nikogo raczej nie dziwi, że po FIFA 21 bardzo szybko sięgnęło wielu graczy. Niestety EA nie ustrzegło się błędów, a jeden z nich jest naprawdę widowiskowy.

Bug w FIFA 21 i skaczący zawodnicy

Każda z odsłon serii FIFA to w swoim czasie jedna najpopularniejszych gier pod względem liczby publikowanych materiałów wideo z rozgrywki. FIFA 21 zadebiutowała 9 października i istnieje spore prawdopodobieństwo, że jeśli sami nie gracie to natknęliście się gdzieś w sieci na nagrania innych graczy. Część z nich przybliża to czego EA chciało, a przynajmniej powinno, uniknąć.

Wygląda na to, że pojawił się wyraźny faworyt do miana najbardziej komicznego błędu w tej odsłonie serii. Bug sprawia, że piłkarze skaczą osiągając przy tym niemożliwe dla człowieka wysokości. Szybko pojawiają się porównania. Głównie do kangurów czy Mario, ale być może będziecie mieli jeszcze inne skojarzenia. Bug jest dość powszechny, można natknąć się na wiele filmików, na których został zarejestrowany.

I knew De Bruyne was a magician... But didn't know he could actually FLY! pic.twitter.com/Kjk3jhn8xU — Chris & Matt (@TwoSyncOfficial) October 13, 2020

Cristiano Ronaldo pozazdrościłby takich wyskoków

Fani piłki nożnej powinni kojarzyć imponujący wyskok dosiężny, jakim może pochwalić się Cristiano Ronaldo, ale w tym przypadku nawet on nie miałby szans. Niestety, nie jest to jedyny błąd, na jaki można natrafić w FIFA 21, dawno nie było tak głośnych narzekań ze strony graczy na nową odsłonę tej serii.

A czy FIFA 21 w ogóle różni się od poprzedniczki? Tego możecie dowiedzieć się z naszej recenzji. Przypomnijmy, że FIFA 21 trafiła na PC, Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4. Zadebiutuje również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, gdzie ma cechować się najlepszą oprawą.

Źródło: twitter

Warto zobaczyć również: