Walentynkowe badania Digital Care to doskonały obraz tego, jak wygląda miłość w czasach smartfonów.

Co trzeci Polak korzysta z aplikacji randkowych

Z ostatnich statystyk wynika, że średni czas z telefonem w ręku to już 5 godzin dziennie. Wykorzystujemy te urządzenia do wielu celów, także do poszukiwania i pielęgnowania miłości. Między innymi za sprawą cieszących się dużą popularnością aplikacji randkowych. Temat zgłębiła firma Digital Care.

Z przeprowadzonego przez nią badania wynika, że z aplikacji randkowych korzysta 32 proc. Polaków. Jednocześnie zaznaczono, że 21 proc. ankietowanych przyznało się do używania tego typu aplikacji będąc w związku.

57 proc. badanych zadeklarowało znajomość kodu dostępu do smartfona swojej drugiej połówki, a 44 proc. ankietowanych potwierdziło regularne wykorzystywanie tego w celu przeglądania telefonu partnera bądź partnerki. Według omawianego badania częściej robią to kobiety.

Gdzie wyznajemy miłość?

Aplikacje randkowe to propozycja dla osób, które poszukują nowych relacji. Do pielęgnowania związków wykorzystywane są także połączenia, smsy oraz darmowe komunikatory. Prym wiedzie tu Messenger (45 proc. ankietowanych), często wybierany jest WhatsApp (17 proc.) oraz tradycyjny sms (19 proc.). Ogólnie aż 64% proc. badanych przyznało, że pisze do ukochanej osoby przynajmniej raz dziennie.

„Świadcząc usługi serwisowe i pomagając każdego dnia tysiącom klientów w naprawach smartfonów, wiemy, jak ważne jest dla nich, aby być w stałym kontakcie z najbliższymi. Obecnie, zwłaszcza po pandemii, większość aktywności – już nie tylko zawodowych, ale także prywatnych – przeniosła się na stałe do sieci. Korzystanie z udogodnień, które oferują nam smartfony, pozwala nie tylko wyznawać miłość, ale także »być w kontakcie« z wszystkimi, o których się troszczymy.” - Anna Kozłowska-Pietraszko, Corporate Communication Director w Digital Care

Darmowe komunikatory nie są liderem zestawienia rozwiązań mobilnych z ostatnich lat pozwalających na podtrzymywanie kontaktu z drugą połówką. Tu ankietowani najczęściej wskazywali na darmowe rozmowy i smsy. Przynajmniej raz w życiu miłość za pośrednictwem smartfona wyznało 72 proc. ankietowanych. Niestety 27 proc. zdecydowało się w ten sposób zakończyć związek.

Oby dziś królowało to pierwsze. Z podsumowaniem padania przeprowadzonego przez Digital Care można zapoznać się na poniższej infografice.



Kliknij, aby rozwinąć i powiększyć

Źródło: Digital Care