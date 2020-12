Miałeś ich dość w radiu, więc kupiłeś Spotify. Przed reklamami jednak nie uciekniesz. Wkrótce być może zobaczysz je na ekranie wewnątrz swojego samochodu. Sposobów na to szuka firma Skoda, a właściwie już je znalazła, bo wystartowała z pilotażową usługą w Czechach.

Skoda ma dla ciebie reklamy. To „dodatkowa korzyść”

Skoda nie określa tego oczywiście reklamami – w końcu nikt ich nie lubi. Nie, to nie reklamy, firma nazywa je „spersonalizowanymi ofertami opartymi na lokalizacji”. Nie ma więc na myśli obciążenia, a korzyść i to taką, na jaką tylko nabywcy samochodów tej firmy mogą liczyć. Coś, czego mielibyśmy chcieć – by móc oszczędzać na zakupach w supermarketach, tankowaniu czy korzystaniu z myjni. Przynajmniej początkowo będzie to usługa opcjonalna – dla nabywców modeli Scala, Kamiq, Superb, Karoq i Kodiaq.

„Kładziemy maksymalny nacisk na korzyści dla klientów – tłumaczy Andre Wehner, dyrketor ds. cyfrowych w Skoda Audo. – Współpracujemy z wieloma partnerami, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom szeroką gamę spersonalizowanych ofert, gwarantując tym samym najlepszą możliwą obsługę. [To wszystko] pozwala nam oferować klientom kolejną wartościową usługę cyfrową”.

Reklamy w Skodzie. Jak to działa?

No dobra, dość PR-u – jak to ma w ogóle działać? W ramach samochodowego systemu informacyjno-rozrywkowego operować będzie aplikacja, zbierająca dane na temat dostępnych promocji w okolicy i wyświetlająca powiadomienia na ich temat na wewnętrznym wyświetlaczu. Na przykład gdy bak będzie domagał się paliwa, otrzymamy reklamę o specjalnych ofertach na najbliższej partnerskiej stacji. Albo: zbliżając się do supermarketu, poznamy najlepsze spośród trwających tam promocji.

Akceptując ofertę, uruchomimy nawigację do celu, a na smartfona dotrze kod kreskowy lub QR, który zeskanujemy podczas płatności, aby skorzystać ze specjalnego rabatu.

Więc jak – chcesz tych reklam czy ich nie chcesz?

Źródło: Skoda, informacja własna

Czytaj dalej o motoryzacji: