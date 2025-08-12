Słuchawki Turtle Beach w wersji do Switch 2. Premiera już blisko
Airlite Fit to zestaw słuchawkowy przeznaczony dla użytkowników Nintendo Switch, który przed przejęciem marki Performance Designed Products (PDP) przez Turtle Beach w 2024 roku należał do trzech najczęściej kupowanych modeli dla tej konsol.
Krótka historia Airlite Fit: na początku roku Turtle Beach wprowadził na rynek oficjalnie licencjonowany zestaw słuchawkowy Airlite Fit dla Nintendo Switch w trzech wersjach kolorystycznych: neonowy niebiesko-czerwony, biały z czarnym oraz fioletowy.
Airlite Fit dla użytkowników Nintendo Switch 2
Teraz pojawia się nowa, oficjalnie licencjonowana wersja zestawu Airlite Fit dla Nintendo Switch 2. Słuchawki zachowują lekkość, wygodę i jakość dźwięku charakterystyczną dla serii. Headset otrzymał wygląd dopasowany do Nintendo Switch 2 i jest dostępny w nowej, czarnej wersji kolorystycznej.
Słuchawki mają 40-milimetrowe przetworniki zapewniające wyraźne brzmienie w całym zakresie i dobre wrażenia podczas gry. Nauszniki z dzianiny dżersejowej zwiększają komfort, poprawiają odbiór wysokich i niskich tonów oraz ograniczają hałas z otoczenia. Mikrofon wyposażono w redukcję szumów, a złącze audio 3,5 mm jest w pełni kompatybilne ze wszystkimi modelami konsol Nintendo Switch.
Premiera, dostępność, cena
Przewodowe słuchawki Turtle Beach Airlite Fit można zamówić w przedsprzedaży za 24,99 euro na oficjalnej stronie producenta. Premiera zaplanowana jest na 3 września 2025 roku.
