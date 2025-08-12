Za nami półmetek publicznych beta testów Battlefield 6. Gra została przez większość ciepło przyjęta, lecz nie brakuje głosów krytyki. “Oberwało się” między innymi mapom, które w ocenie wielu graczy są po prostu za małe. Twórcy uspokajają.

To bez wątpienia jedna z najważniejszych premier gier w 2025 r. Battlefield 6 zadebiutuje 10 października, lecz już teraz, w sierpniu, można sprawdzić, co oferuje nadchodząca odsłona. Wszystko za sprawą beta testów, których półmetek już za nami – kolejna i jednocześnie ostatnia szansa, by zagrać przed premierą, pojawi się w nadchodzący weekend w dniach 14-17 sierpnia.

Beta Battlefield 6 rozbija bank, ale czegoś zabrakło

Publiczna beta przyciągnęła naprawdę wielu graczy. Twórcy mówią o historycznej frekwencji. Ogólny odbiór gry? Pozytywny, lecz nie brakuje elementów, które wymagają poprawy. Często powtarzającym się zarzutem jest rozmiar map – są one za małe. David Sirland, główny producent Battlefielda, uspokaja graczy.

Obecność takich wpisów o czymś świadczy

Po pierwsze, w minionych beta testach specjalnie udostępniono małe mapy, by pokazać, że Battlefield 6 radzi sobie z wysokim tempem rozgrywki. I faktycznie gra potrafi być dynamiczna. I to do tego stopnia, że wielu internautów zaczęło pół żartem, pół serio nazywać nadchodzącą produkcję “Battleduty” albo “Call of Field 6”, czasem “Codfield”.

Battlefield 6 na małych mapach przypomina nieco zdecydowanie szybszą serię Call of Duty, ale przecież Battlefield 6 oferuje większą przestrzeń, o czym przypomina wspomniany David Sirland.

“Wybraliśmy te mapy, aby mieć pewność, że osiągniemy pełną moc Battlefielda – i pokazać wszystkim, że potrafimy sobie z tym poradzić.Istnieją duże mapy, a tempo gry dostosowuje się do nich odpowiednio. Wkrótce będziecie mogli się o tym przekonać!” – informuje producent.

Druga faza beta testów pokaże więcej

Druga faza beta testów pokaże inne oblicze Battlefield 6, czyli to, jak gra radzi sobie na większych mapach. Co więcej, w testach pojawią się dodatkowe tryby (Szturm, Drużynowy DM).

Przypominamy, że udział w publicznych beta testach Battlefield 6 jest darmowy. O swoich wrażeniach – okiem niedzielnego gracza – pisał Norbert Garbarek. Pamiętajmy również, że jeśli beta Battlefield 6 na PC nie działa, to być może rozwiązaniem jest włączenie Secure Boot.

Źródło: X, Electronic Arts