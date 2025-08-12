Gry

Narzekasz na mapy w “Call of Field 6”? Spokojnie

przeczytasz w 2 min.
Sebastian Barysz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Za nami półmetek publicznych beta testów Battlefield 6. Gra została przez większość ciepło przyjęta, lecz nie brakuje głosów krytyki. “Oberwało się” między innymi mapom, które w ocenie wielu graczy są po prostu za małe. Twórcy uspokajają.

To bez wątpienia jedna z najważniejszych premier gier w 2025 r. Battlefield 6 zadebiutuje 10 października, lecz już teraz, w sierpniu, można sprawdzić, co oferuje nadchodząca odsłona. Wszystko za sprawą beta testów, których półmetek już za nami – kolejna i jednocześnie ostatnia szansa, by zagrać przed premierą, pojawi się w nadchodzący weekend w dniach 14-17 sierpnia.

Beta Battlefield 6 rozbija bank, ale czegoś zabrakło

Publiczna beta przyciągnęła naprawdę wielu graczy. Twórcy mówią o historycznej frekwencji. Ogólny odbiór gry? Pozytywny, lecz nie brakuje elementów, które wymagają poprawy. Często powtarzającym się zarzutem jest rozmiar map – są one za małe. David Sirland, główny producent Battlefielda, uspokaja graczy.

Battlefield 6Obecność takich wpisów o czymś świadczy

Po pierwsze, w minionych beta testach specjalnie udostępniono małe mapy, by pokazać, że Battlefield 6 radzi sobie z wysokim tempem rozgrywki. I faktycznie gra potrafi być dynamiczna. I to do tego stopnia, że wielu internautów zaczęło pół żartem, pół serio nazywać nadchodzącą produkcję “Battleduty” albo “Call of Field 6”, czasem “Codfield”.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Battlefield 6 na małych mapach przypomina nieco zdecydowanie szybszą serię Call of Duty, ale przecież Battlefield 6 oferuje większą przestrzeń, o czym przypomina wspomniany David Sirland.

“Wybraliśmy te mapy, aby mieć pewność, że osiągniemy pełną moc Battlefielda – i pokazać wszystkim, że potrafimy sobie z tym poradzić.Istnieją duże mapy, a tempo gry dostosowuje się do nich odpowiednio. Wkrótce będziecie mogli się o tym przekonać!” – informuje producent.

Druga faza beta testów pokaże więcej

Druga faza beta testów pokaże inne oblicze Battlefield 6, czyli to, jak gra radzi sobie na większych mapach. Co więcej, w testach pojawią się dodatkowe tryby (Szturm, Drużynowy DM).

Beta Battlefield 6

Przypominamy, że udział w publicznych beta testach Battlefield 6 jest darmowy. O swoich wrażeniach – okiem niedzielnego gracza – pisał Norbert Garbarek. Pamiętajmy również, że jeśli beta Battlefield 6 na PC nie działa, to być może rozwiązaniem jest włączenie Secure Boot.

Źródło: X, Electronic Arts

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login