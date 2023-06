Z okazji Dnia Dziecka rodzice obdarowują dzieci prezentami. Okazuje się jednak, że niektóre mogą się okazać niebezpieczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na inteligentne zabawki.

Zbliżający się Dzień Dziecka to okazja wyjątkowo sprzyjająca zakupowi prezentów. Zamierza tak zrobić aż 96% rodziców. W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost zainteresowania inteligentnymi zabawkami, takimi jak interaktywne lalki, roboty, zegarki czy różnego rodzaju naukowe gadżety. Rynek zyskuje na wartości: szacuje się, że do 2030 roku jego wartość może osiągnąć nawet 6 miliardów dolarów.

Należy jednak pamiętać o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z inteligentnych zabawek. Każdy gadżet, który łączy się z siecią internetową, może zostać przejęty przez osoby trzecie.

Wiele smart zabawek posiada wbudowane moduły umożliwiające łączność Wi-Fi i Bluetooth, a nawet GPS, co pozwala na sterowanie nimi za pomocą dedykowanych aplikacji. Niestety, producenci inteligentnych gadżetów i zabawek nie zawsze dbają o odpowiednie zabezpieczenia, zwłaszcza że wpłynęłoby to na wzrost cen urządzeń. Nie pomagają tu konsumenci, którzy rzadko zwracają uwagę na brak takich zabezpieczeń.

Przez nieuwagę możemy być śledzeni

Leszek Tasiemski, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i wiceprezes w firmie WithSecure, przyznaje, że wielu rodziców może po prostu nie wiedzieć, że smart zabawki gromadzą ich dane. Do takich danych należą nagrania głosowe czy wideo, lokalizacja oraz szczegóły związane z siecią użytkownika. Często sami podajemy takie informacje, jak data urodzenia czy adres zamieszkania, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych konsekwencji.

Zgadzając się na regulamin bez wcześniejszego zapoznania się z jego treścią, także możemy nieumyślnie zezwolić na śledzenie lokalizacji urządzenia przez aplikację. W efekcie inteligentna zabawka staje się "koniem trojańskim" domowej sieci, umożliwiając przestępcom pokonanie jej zabezpieczeń.

Dane zbierane przez inteligentne urządzenia i aplikacje mogą być przesyłane przez producenta do chmury, a w przypadku wycieku trafić w niepowołane ręce. Chociaż przestępcy raczej nie będą włamywali się do inteligentnej zabawki w celu szpiegowania użytkowników, to mogą łatwo wykorzystać takie urządzenie, by włamać się do innych urządzeń w domowej sieci.

Należy pamiętać, że inteligentne gadżety nie są tak dobrze chronione jak komputery. Jeśli z domowej sieci korzystamy również do pracy na służbowym laptopie, konsekwencje włamania mogą być bardzo poważne.

Jak zapewnić bezpieczeństwo inteligentnych zabawek?

Przed zakupem inteligentnej zabawki warto dokładnie zapoznać się z jej funkcjami. Pozwoli to nie tylko na wybór odpowiedniego prezentu dla dziecka, ale także na zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem takiego gadżetu. Istnieje kilka podstawowych zasad, o których powinien pamiętać każdy rodzic:

1. Dostosuj ustawienia prywatności do potrzeb dziecka. Wyłącz wszystkie zbędne funkcje, takie jak kamera czy mikrofon. Jeśli to możliwe, zablokuj dostęp urządzenia do internetu oraz łączność z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth. Nie podawaj żadnych wrażliwych informacji, takich jak wiek czy płeć, i zawsze czytaj regulaminy aplikacji. Zastanów się, czy konieczne jest zakładanie konta lub rejestrowanie się w systemie producenta, aby korzystać z zabawki.

2. Używaj silnych i unikalnych haseł do logowania w aplikacjach łączących się z zabawką. Nie pozwól, aby dziecko samodzielnie zakładało konto użytkownika czy konfigurowało ustawienia.

3. Regularnie aktualizuj oprogramowanie wszystkich urządzeń i gadżetów, aby upewnić się, że nie mają luk w zabezpieczeniach.

4. Upewnij się, że sieć, z której korzystają domownicy, jest zabezpieczona silnym hasłem. Stosuj ustawienia kontroli rodzicielskiej na urządzeniach, aby wiedzieć, do jakich treści i funkcji ma dostęp dziecko.

5. Rozważ utworzenie dedykowanej sieci Wi-Fi dla inteligentnych urządzeń, która zapewni dostęp do internetu, ale nie pozwoli na dostęp do tej części domowej sieci, w której są komputery i telefony.

6. Zadbaj, aby małe dziecko bawiło się inteligentnymi zabawkami jedynie w twojej obecności. Zabawki wyłączaj, kiedy nie są używane.

7. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach związanych z korzystaniem z internetu. Wyjaśnij, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z dzieleniem się swoimi danymi oraz jakie podstawowe środki ochrony można zastosować.

– Warto również zachować szczególną ostrożność, jeśli smart zabawki oferują dodatkowe funkcje w ramach płatnych subskrypcji w aplikacjach powiązanych z telefonem czy tabletem. Niektóre programy wymuszają wykupienie abonamentu po bezpłatnym okresie próbnym; pondto mogą naliczać wysokie opłaty za dodatkowe funkcjonalności, zwłaszcza jeśli dziecko bez odpowiedniego nadzoru ma dostęp do funkcji sklepu z podpiętą metodą płatności – dodaje Leszek Tasiemski.

źródło: Informacja prasowa