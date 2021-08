Smartfon dla ucznia? Czy to dobry pomysł? I tak, i nie – ważne, by zrobić to z głową. Podpowiadamy, czego warto być świadomym i na co zwracać uwagę.

Czy warto kupić dziecku smartfona – argumenty za i przeciw

Decyzja o tym, czy i kiedy kupić dziecku smartfona, nie należy do łatwych. Oczywiście kluczowe jest to, by dziecko otrzymało swój pierwszy telefon w odpowiednim wieku. Nie ma jednak uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o to, jaki to konkretnie wiek. Rodzice sami muszą wiedzieć. Podobnie zresztą jest z odpowiedzią na pytanie o to, czy w ogóle warto, a sprawa wygląda tak, że jest kilka minusów. Mimo to koniecznie czytaj dalej, bo szybko może okazać się, że plusy przeważają...

Skąd opory przed zakupem smartfona dla dziecka?

Rodzice często się wahają. Jednym z podstawowych zagrożeń jest to, że telefon jest urządzeniem silnie uzależniającym, a właściwie takie są treści, jakie można w nim znaleźć. Mówimy tu przede wszystkim o aplikacjach społecznościowych oraz najrozmaitszych grach. Przychodzące co chwilę powiadomienia są zaś zabójcami skupienia.

Jeszcze gorzej, gdy dziecko zajrzy w te zakamarki Internetu, które zdecydowanie nie są dla niego przeznaczone. Tymczasem jest ich tak dużo, że to naprawdę nie jest trudne. Treści dla dorosłych – czy to z powodu nagości, czy brutalności – mogą nie tylko uzależnić, ale też wywrzeć olbrzymi (i co gorsza: negatywny) wpływ na rozwijający się umysł młodego użytkownika. Z tym jednak można sobie przynajmniej do pewnego stopnia poradzić, stosując blokady rodzicielskie (choć one tylko minimalizują, a nie eliminują zagrożenie).

Ale smartfon dla dziecka to przede wszystkim dużo plusów

Paradoks smartfona polega jednak na tym, że choć – jak wspomnieliśmy wyżej – może stanowić zagrożenie, to może też pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo dziecka. Telefon pod ręką pozwala dziewczynkom i chłopcom skontaktować się z rodzicami natychmiast, gdy tylko poczują jakiekolwiek zagrożenie. Rodzice mogą też zadzwonić do dziecka, by dowiedzieć się choćby dlaczego tak długo nie wraca ze szkoły.

Smartfon daje też poczucie bezpieczeństwa w inny sposób. Mianowicie dziecko oswojone z telefonem będzie wiedziało co zrobić w takich sytuacjach, jak na przykład zasłabnięcie rodzica. Zresztą telefon w ogóle uczy na swój sposób samodzielności i zaradności w późniejszym życiu (choć tutaj oczywiście rodzice muszą pilnować, by ich podopieczni potrafili zrobić też coś bez smartfona w ręce). Smartfon może też wreszcie pomagać w budowaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami.

Jeśli uważasz, że plusy przewyższają minusy, to możemy przejść już dalej…

Jaki telefon kupić dziecku do szkoły?

Telefon dla ucznia powinien być przede wszystkim wytrzymały: mieć wyświetlacz odporny na zarysowania i obudowę, która nie rozpadnie się na kawałki po pierwszym kontakcie z podłożem. Dodatkowym plusem będzie ochrona przed zalaniem i zapyleniem – warto zadbać o te zabezpieczenia, bo mali odkrywcy i poszukiwacze przygód na pewno niejednokrotnie przetestują swojego smartfona – albo celowo, albo i nie.

Dlatego właśnie dobrym wyborem może być pancerny smartfon, na przykład taki jak myPhone Hammer Iron 3 LTE z obudową odporną na wodę i pył oraz wyświetlaczem pokrytym hartowanym szkłem. Równocześnie to naprawdę przyzwoity telefon, zapewniający płynne działanie podstawowych aplikacji i Internetu, a także wyposażony w aparat 13 Mpix z lampą błyskową.

Charakterystyczne w dziecięcych telefonach jest to, że baterie rozładowują się w nich błyskawicznie. Cóż, nic w tym dziwnego, bo gry są jednymi z najbardziej „energożernych” aplikacji. Aby się na to przygotować, pomyśl o smartfonie z pojemnym akumulatorem. Jeśli się dobrze rozejrzysz, to znajdziesz takie perełki jak Xiaomi Redmi 9T, który bez problemu wytrzyma dwa dni między ładowaniami – i to w rękach dziecka. Akumulator 6000 mAh nie jest zresztą jego jedynym atutem, bo telefon ma też podzespoły, które pozwolą grać w najróżniejsze gry mobilne.

A skoro już przy grach jesteśmy, to warto zwrócić uwagę na to, że przy wyborze smartfona dobry procesor powinien być jedną z kluczową cech. Jednym z najwydajniejszych modeli do 1000 złotych jest realme 8 z 6 GB pamięci RAM i układem MediaTek Helio G95 na pokładzie. Dziecko będzie w stanie zrobić użytek z takich podzespołów, a przy okazji nie będzie się niepotrzebnie irytować. Wielkim atutem tego smartfona jest też świetny, poczwórny aparat, niezwykle sprzyjający rozwoju kreatywności.

Oczywiście zdajemy sobie też sprawę z tego, że możesz chcieć wydać jak najmniej na smartfona dla dziecka – choćby z obawy przed tym, że zaraz może zostać zniszczony. Spośród tych najtańszych telefonów – do 500 złotych – najlepiej prezentuje się chyba Alcatel 1S 2020. Pomimo niewysokiej ceny może pochwalić się przyzwoitym, potrójnym aparatem, niezłym wyświetlaczem i nawet dobrym czasem działania.

Jak widzisz, wybór smartfonów, które mogą okazać się odpowiednie dla dzieci, jest niemały. W zależności od decydującego parametru, każdy ostatecznie jest w stanie znaleźć coś dla siebie, a właściwie dla dziecka. Zobacz więcej modeli w sklepie RTV Euro AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.