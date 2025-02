Smartfonowy Frankenstein. Zrobił hybrydę z iPhone i starej Nokii Lumia

Tego się nie spodziewałem. Ktoś zdecydował się połączyć dwa zupełnie różne smartfony - starą Nokię i nowoczesny model marki Apple. Poza drobnymi mankamentami, urządzenie działa.

Jeden z użytkowników Reddita (OceanDepth95028) przedstawił ciekawy projekt. Unikalny na skalę świata smartfon powstał z połączenia Nokii Lumia 1020 i iPhone SE 3-ciej generacji. Wygląda na to, że urządzenie działa.

Hybryda iPhone SE 3 i Nokia Lumia 1020

Użytkownik serwisu Reddit o nicku OceanDepth95028 znalazł na śmietniku dość leciwą już Nokię. Model Lumia 1020 to flagowiec i jeden z najlepszych telefonów swoich czasów. Ma już jednak na karku 12 lat. W 2013 roku oferował ekran AMOLED, dwurdzeniowy procesor Snapdragon S4 Plus, 2 GB RAM i naprawdę dobry aparat 41 MP z optyczną stabilizacją i optyką Carl Zeiss. Była też bateria o skromnej jak na dzisiejsze standardy pojemności 2000 mAh, a system operacyjny to Windows Phone 8.

OceanDepth95028 postanowił jednak zmienić wnętrze telefonu, zachowując jednak obudowę Lumii 1020. Teraz znajdują się w niej wydajne i nowoczesne podzespoły pochodzące z iPhone SE 3-ciej generacji. Mamy więc mocny procesor Apple A15 Bionic, 128 GB pamięci na dane, obsługę sieci komórkowych 5G, czy nowoczesne oprogramowanie iOS.Twórca sprzętu postanowił wykorzystać wyświetlacz niedużego telefonu Apple. udało się nawet zmieścić charakterystyczny dla telefonu Apple przycisk Touch ID. Teraz jest natomiast z tyłu obudowy, a nie pod ekranem.

LumiPhone 1020 SE - twórca zadbał o każdy szczegół

Oczywiście, konstrukcja obu smartfonów znacznie się od siebie różni. Poza koniecznością zmiany lokalizacji Touch ID, OceanDepth95028 wykorzystał też obecny w Lumii 1020 przycisk do obsługi aparatu. Teraz także może pełnić rolę spustu migawki lub zmieniać głośność. Smartfon-Frankenstein ma złącze ładowania typu Lightning. Twórca zmodyfikował je jednak w taki sposób, aby przypominało “klasyczne” microUSB.

W związku z obecnością podzespołów Apple, system operacyjny to teraz iOS. “LumiPhone” dostaje aktualizacje OTA, ma też dostęp do sklepu App Store i wszystkich aplikacji Apple. Nie udało się natomiast uruchomić funkcji Apple Pay. Brakuje też ładowania bezprzewodowego - problemem okazała się tu budowa Lumii 1020. Poza tymi niedogodnościami, telefon działa tak, jak zwyczajny iPhone SE 3-ciej generacji. Ma natomiast unikatową obudowę.

Projekt jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Nie ma możliwości kupna urządzenia. Jego twórca ma natomiast w głowie kolejny szalony plan - połączenie nowoczesnego smartfona Apple i modelu BlackBerry z fizyczną klawiaturą QWERTY.

Jeśli mógłbyś połączyć dwa smartfony, które modele byś wybrał? Napisz w komentarzu.