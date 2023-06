Samsung rozszerza program samodzielnej naprawy. Skorzystamy z niego także w Polsce. Dzięki temu będziemy mieli łatwy dostęp do części zamiennych i narzędzia naprawczych i będziemy mogli wydłużyć życie naszych smartfonów.

Prawodawcy, aktywiści, ale i producenci – wszyscy oni coraz głośniej mówią o prawie do naprawy. Zwracają uwagę na to, że sprzęt nie tylko powinien być naprawialny, ale też użytkownik powinien mieć możliwość wydłużenia życia produktu także z pominięciem oficjalnych zakładów serwisowych. W związku z tym klient powinien mieć dostęp do narzędzi i części zamiennych. Samsung od pewnego czasu oferował taką opcję w Stanach Zjednoczonych, a teraz ta „rewolucja” dociera także do Polski.

Samodzielna naprawa smartfona Samsung w Polsce

Na razie lista urządzeń w programie samodzielnej naprawy nie należy do zbyt imponujących. Ma zaledwie trzy pozycje: to Samsung Galaxy S22, S21 i S20. W każdym z tych smartfonów mamy możliwość wymiany wyświetlacza, szklanego panelu na tyle obudowy oraz portu USB typu C do ładowania. Producent przekonuje jednak, że zamierza „rozszerzyć program samodzielnej naprawy w najbliższej przyszłości, by objąć nim więcej urządzeń, narzędzi naprawczych, instrukcji i rynków”.

To, czy to się opłaca, zależy oczywiście od odpowiedzi na pytanie o to, ile to kosztuje. Otóż przykładowo zestaw naprawczy z wyświetlaczem i wszystkimi potrzebnymi narzędziami kosztuje od nieco ponad 900 do niespełna 1500 złotych (w zależności od modelu), do czego trzeba doliczyć koszty wysyłki na poziomie 50 zł*. Czy warto? Każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Dodajmy jeszcze tylko, że same instrukcje można znaleźć na oficjalnej stronie producenta.

* Stosunkowo wysokie koszty wysyłki wynikają z faktu, że części potrzebne użytkownikom w naszym kraju będzie dostarczać nie polska, lecz niemiecka firma. Konkretnie będzie to (sprawdzone) ASWO. Ta sama firma dostarczy zestawy naprawcze także Niemcom, Francuzom i Brytyjczykom. W innych europejskich krajach (Belgii, Włoszech, Holandii, Hiszpanii i Szwecji) dostawcą będzie holenderski 2Service.

Warto wspomnieć, że firma Samsung oferuje także możliwość samodzielnej naprawy sprzętu AGD (lodówek, pralek, pralko-suszarek i zmywarek), telewizorów oraz monitorów komputerowych.

Źródło: Samsung Polska