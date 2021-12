Nie jest dla nikogo tajemnicą, że koniec roku to zawsze czas wszechobecnych promocji. Podobnie jak to, że nie każda tak naprawdę jest kusząca. Co oferuje Xiaomi?

Xiaomi w prezencie? Jest promocja na smartfony

O pomysłach na świąteczny prezent z logo Xiaomi już pisaliśmy. Tym razem sam producent, a właściwie jego polski oddział, próbuje przyciągnąć klientów do swoich smartfonów. W zasadzie to do wybranych z nich, bo w świątecznej promocji znalazło się miejsce dla sześciu modeli Xiaomi i Redmi. Niektóre w kilku wariantach, więc pozycji w zestawieniu jest więcej.

Promocja trwa do 31 grudnia (lub do wyczerpania zapasów). A na co konkretnie można liczyć? Teoretycznie na coś dla każdego, przynajmniej jeśli będziemy trzymać się rozpiętości cenowej, bo zadbano o propozycje do 1000 złotych, ale również o modele ze średniej półki, a także Xiaomi 11T, który w wielu aspektach może być uznawany za topową propozycję. W jakich? Cóż, tak się składa, że kilka dni temu opublikowaliśmy artykuł skupiający się największych zaletach Xiaomi 11T, więc w tym miejscu pozostaje jedynie do niego zaprosić.

Lista przecenionych smartfonów Xiaomi i Redmi

Redmi Note 9 Pro (64 GB) za 999 złotych

Redmi Note 10 5G (128 GB) za 1099 złotych

Mi 11 Lite 5G (6 GB + 128 GB) za 1499 złotych

Mi 11 Lite 5G (8 GB + 128 GB) za 1599 złotych

Xiaomi 11 Lite 5G NE (6 GB + 128 GB) za 1499 złotych

Xiaomi 11 Lite 5G NE (8 GB + 128 GB) za 1699 złotych

Xiaomi 11 Lite 5G NE (8 GB + 256 GB) za 1999 złotych

Xiaomi 11T (8 GB + 128 GB) za 2099 złotych

Xiaomi 11T (8 GB + 256 GB) za 2299 złotych

Gdzie szukać tańszych smartfonów Xiaomi?

Zainteresowani przedstawioną ofertą mogą szukać jej w oficjalnych sklepach internetowych Xiaomi (mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl), a także w popularnych sieciach handlowych z elektroniką. Między innymi w Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet czy RTV Euro AGD.

Warto tutaj zaznaczyć, że ceny mogą różnić się u poszczególnych partnerów handlowych producenta. Jest zatem taka możliwość, że przy odrobinie szczęścia uda się trafić na jeszcze korzystniejszą okazję.

Źródło: Xiaomi