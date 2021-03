ZTE nubia Red Magic 6 i ZTE nubia Red Magic 6 Pro to smartfony przygotowane dla graczy. Są nie tylko bardzo wydajne, ale imponują też wyświetlaczami o wysokiej częstotliwości odświeżania, a ten drugi niespotykanymi do tej pory zasobami pamięci.

18 GB RAM w smartfonie stało się faktem

Kilka dni temu pojawiły się informacje, iż Asus ROG Phone 5 zostanie wyposażony w aż 18 GB RAM. Prawdopodobnie tak się stanie, ale już wiemy, że nie będzie to pierwsza na rynku tego typu propozycja. Asus został uprzedzony przez innego producenta mocno stawiającego na smartfony do gier. Mowa o ZTE, które od lat rozwija linię nubia Red Magic. Jej najnowsi przedstawiciele mają oferować wszystko co obecnie najlepsze pod kątem mobilnej rozgrywki.

Wydajności z pewnością nie zabraknie, ponieważ zastosowany tu procesor Qualcomm Snapdragon 888 to najmocniejszy układ dedykowany smartfonom z systemem Android. Dodatkowo otrzyma wsparcie w postaci naprawdę dużych zasobów pamięci RAM LPDDR5 - w zależności od wersji od 8 GB do nawet 18 GB, a także szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Na tle innych smartfonów nubia Red Magic 6 i nubia Red Magic 6 Pro wyróżniają się też wyświetlaczami o wysokiej częstotliwości odświeżania 165 Hz, dotykowymi triggerami o częstotliwości próbkowania 400 Hz i rozbudowanym systemem chłodzenia z miedzianymi radiatorami i wentylatorem - 18000 RPM w nubia Red Magic 6 i 20000 RPM w nubia Red Magic 6 Pro. Mimo tego producent nie zrezygnował z dodatkowego gadżetu w postaci nakładki chłodzącej.

Zdecydowana większość parametrów jest tu identyczna. Poza większymi zasobami pamięci w nubia Red Magic 6 Pro zastosowano mniejszą baterię, ale za to wspierającą imponująco szybkie ładowanie 120W. Dzięki niemu zapełnienie baterii od 0 do 50% ma zajmować tylko 5 minut.

Specyfikacja nubia Red Magic 6 i nubia Red Magic 6 Pro

Android 11 z Redmagic OS 4.0

6.8-calowy ekran AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), 165 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm), Adreno 660

pamięć RAM: 8 GB lub 12 GB (nubia Red Magic 6) / 12 GB, 16 GB lub 18 GB (nubia Red Magic 6 Pro)

pamięć wewnętrzna: do 256 GB (nubia Red Magic 6) / do 512 GB (nubia Red Magic 6 Pro)

aparat główny 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix

aparat przedni 8 Mpix

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, 5G

USB typu C, 3.5mm jack, głośniki stereo

bateria: 5050 mAh, ładowanie 66W (nubia Red Magic 6) / 4500 mAh, ładowanie 120W (nubia Red Magic 6 Pro)

waga 220 g

Ile kosztują najnowsze smartfony ZTE?

Póki co smartfony doczekały się jedynie chińskiej premiery. Ceny ZTE nubia Red Magic 6 będą zaczynać się na tamtejszym rynku od 3799 juanów (około 2250 złotych), a ZTE nubia Red Magic 6 Pro od 4399 juanów (około 2600 złotych). Topowa konfiguracja tego drugiego modelu oferująca 18 GB RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej będzie stanowiła wydatek 6599 juanów (około 3900 złotych).

Źródło: fonearena

