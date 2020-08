Firma Google zapowiedziała dużą aktualizację Wear OS. Dzięki niej smartwatche mają być znacznie szybsze, ale też bardziej przyjazne użytkownikom. Co konkretnie ulegnie zmianie?

Smartwatche z Wear OS będą działać lepiej – już jesienią

Najbardziej stylowe i po prostu najlepsze smartwatche to w wielu przypadkach te, wykorzystujące możliwości systemu Wear OS od Google. W żadnym razie nie jest to rozwiązanie bez wad – ma pewne braki pod względem funkcjonalności, a do tego ani czas pracy, ani wydajność nie imponują. A przynajmniej nie zawsze. Jesienią ma jednak pojawić się aktualizacja, dzięki której zegarki staną się znacznie lepsze.

Podstawowa wiadomość jest taka, że Wear OS przyspieszy. I to przyspieszy na każdym polu:

aplikacje będą uruchamiać się szybciej,

dostęp do informacji będzie szybszy,

a parowanie będzie uproszczone i przez to – szybsze.

Amerykański gigant chwali się, że można liczyć nawet na 20-procentowy wzrost wydajności. Równocześnie mówi się o dłuższym czasie pracy, szczególnie w przypadku smartwatchów wyposażonych w nowe układy Snapdragon Wear 4100 i 4100+. Pierwsze takie urządzenie – od Mobvoi – ma się pojawić jeszcze przed końcem tego roku.

Ładniej i wygodniej. Google planuje dużą aktualizację Wear OS

Na tym wcale nie koniec. Trwają również prace nad aktualizacją interfejsu użytkownika, dzięki czemu sterowanie ma stać się bardziej intuicyjne. Przeprojektowane elementy docenimy przede wszystkim podczas różnego rodzaju treningów.

Pojawi się także nowa, znacznie ładniejsza aplikacja pogodowa. Wyświetlane prognozy mają nie tylko lepiej wyglądać, ale też być łatwiejsze do odczytania podczas ruchu. Screeny możecie zobaczyć poniżej, a tymczasem dodajmy jeszcze, że ekipa Google stara się też efektywnie przenieść Wear OS na bazę w postaci Androida 11 (aktualnie wykorzystywana jest „dziewiątka”).

Oprócz wspomnianego Mobvoi (tworzącego TicWatche) wśród producentów zegarków z Wear OS znajdują się między innymi Fossil, Michael Kors, TAG Heuer czy Skagen, a od niedawna także Xiaomi, Oppo i Suunto (który dopiero co pokazał nam swój najnowszy model: Suunto 7).

Źródło: Android Developers Blog, Engadget, Gizmochina, informacja własna

