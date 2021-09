Wiadomość, która dociera do coraz większej liczby użytkowników dotycząca rzekomego skierowania na kwarantannę to oszustwo - pod żadnym pozorem nie otwieraj strony podanej w SMS-ie.

Wiadomość od nadawcy "Kwarantanna" jest fałszywa - kliknięcie w link podany w SMS może zainfekować Twój smartfon.

Jest to jeden z największych ataków phishingowych - możliwe, że dotyczy nawet kilkuset tysięcy rozesłanych wiadomości.

Zagrożone są wyłącznie urządzenia z systemem Android.

Jeśli zainstalowałeś aplikację z SMS-a koniecznie wyłącz telefon, skontaktuj się ze swoim bankiem i zmień wszystkie hasła na bezpieczne.

“Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny” - zignoruj tego SMS-a

W ciągu ostatnich godzin zaczęły pojawiać się sygnały od internautów dotyczące masowej wysyłki SMS-ów nadanych przez użytkownika “Kwarantanna”. Według doniesień adresatów fałszywych wiadomości może być nawet kilkaset tysięcy.

Treść SMS-a jest we wszystkich przypadkach identyczna: “Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakażenia w Twoim najbliższym otoczeniu. Więcej informacji na stronie https://cutt.ly/xxx”.

Tak wygląda fałszywy SMS od "Kwarantanna" o nałożeniu 10-dniowej izolacji. Nie klikaj w link podany w wiadomości!

Choć nadawca opisany jako “Kwarantanna” wygląda pozornie bezpiecznie - pod żadnym pozorem nie należy otwierać strony podanej w treści.

Do czego prowadzi strona podana w SMS od “Kwarantanna”?

Otwarcie strony samo w sobie nie powinno zainfekować urządzenia.

Niebezpieczne jest natomiast pobranie z niej aplikacji “Flash Player”. Wiąże się to z zainstalowaniem oprogramowania, które zapisuje wszystkie czynności użytkownika telefonu (łącznie z danymi logowania do banków), co w efekcie może skutkować włamaniem do bankowości elektronicznej.

Strona, która wyświetla się po otwarciu linku z SMS (Źródło: wykop.pl @Mikuuuus)

Na ten atak phishingowy są narażone wyłączenie smartfony z Androidem.

Jeśli zainstalowałeś aplikację z fałszywego SMS-a o nałożeniu kwarantanny - koniecznie wyłącz urządzenie i skontaktuj się ze swoim bankiem. Warto również zmienić hasła do portali, których dane mogły zostać zachowane na zainfekowanym smartfonie. Sprawdź, jak stworzyć bezpieczne hasło.

Źródło: opracowanie własne