Giganci łączą siły. NVIDIA nawiązuje współpracę z Intelem

NVIDIA zainwestuje 5 mld dol. w Intela i wspólnie z nim opracuje nowe procesory dla centrów danych i komputerów osobistych. Partnerstwo połączy CPU Intela z GPU Nvidii, otwierając drogę do przełomowych rozwiązań w AI i PC.

NVIDIA i Intel ogłosiły wieloletnią współpracę technologiczną, obejmującą wspólne projektowanie procesorów do centrów danych i komputerów osobistych. Jednocześnie NVIDIA zainwestuje 5 mld dol. w akcje Intela. Po zakończeniu transakcji producent chipów AI stanie się jednym z największych akcjonariuszy Intela, posiadając ponad 4 proc. udziałów.

"Sztuczna inteligencja napędza nową rewolucję przemysłową i przeobraża każdy element warstwy obliczeniowej — od krzemu, przez systemy, po oprogramowanie. U podstaw tej transformacji leży architektura CUDA NVIDII. To historyczne partnerstwo ściśle łączy rozwiązania NVIDII w zakresie AI i obliczeń przyspieszonych z procesorami Intela oraz szerokim ekosystemem x86. Razem poszerzymy nasze możliwości i stworzymy fundament pod nową erę informatyki.”— powiedział Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny NVIDII.

Nowe procesory Intela i NVIDII

W ramach porozumienia Intel zaprojektuje specjalne procesory x86 dla NVIDII, które zostaną zintegrowane z jej infrastrukturą AI. Równocześnie będzie produkował konsumenckie układy x86 SoC, wzbogacone o chipletowe GPU RTX. Dzięki temu do centrów danych i na rynek komputerów osobistych trafią nowe generacje rozwiązań łączących technologie CPU Intela i GPU NVIDII w jednym, spójnym ekosystemie.

Kluczową rolę odegra technologia NVLink, która umożliwi bezpośrednią, szybką komunikację pomiędzy chipami obu firm. Rozwiązanie ma szczególne znaczenie w obszarze sztucznej inteligencji, gdzie wiele procesorów musi współpracować w ramach jednego systemu, przetwarzając ogromne ilości danych.

rozwiń

Intel z nowymi perspektywami

Jak zauważa serwis Reuters, dla Intela to duże wzmocnienie po latach nieudanych prób odzyskania pozycji lidera. Spółka niedawno pozyskała także 2 mld dol. od SoftBanku oraz 5,7 mld dol od rządu USA. Nowy CEO, Lip-Bu Tan, zapowiedział restrukturyzację i budowanie fabryk jedynie pod konkretne potrzeby rynkowe.

Współpraca z NVIDIĄ nie obejmuje jednak kontraktowej produkcji chipów (tzw. foundry), co oznacza, że Intel wciąż potrzebuje dużych klientów, aby ta część działalności była rentowna.

Wyzwanie dla konkurencji

Porozumienie Intela i NVIDII może znacząco wpłynąć na układ sił w branży półprzewodników. TSMC stoi przed ryzykiem utraty części biznesu, jeśli NVIDIA w przyszłości rozszerzy współpracę z Intelem. Z kolei AMD i Broadcom, rozwijające własne rozwiązania dla serwerów AI, mogą stracić przewagę konkurencyjną.

W segmencie PC nowe układy Intela z GPU NVIDII mogą zagrozić pozycji AMD.

Co dalej?

Firmy zapowiedziały, że ich partnerstwo obejmie wiele generacji nowych produktów i nie ma charakteru licencyjnego – chodzi o komercyjne projekty, w których obie strony będą wzajemnie dostarczać sobie technologie. Konkretne terminy wprowadzenia pierwszych wspólnych układów na rynek nie zostały jeszcze podane.