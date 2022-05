Dziś premiera Sniper Elite 5. Najnowsza odsłona popularnej serii trafiła do sklepów i katalogu usługi Xbox Game Pass. Czy warto dać jej szansę?

Dziś premiera gry Sniper Elite 5 – zobacz najnowszy zwiastun

Sniper Elite 5, czyli najnowsza odsłona snajperskiej serii rozwijanej przez studio Rebellion, debiutuje dziś na rynku. Zagrać można na komputerach oraz konsolach tej i poprzedniej generacji: PS5, Xbox Series X|S, PS4 i Xbox One. Już w dniu premiery gra zasiliła także katalog usługi Xbox Game Pass, więc abonenci mogą bawić się bez żadnych dodatkowych opłat. Rzuć okiem na najnowszy zwiastun, a pod nim znajdziesz podsumowanie tego, co o „Piątce” uważają recenzenci.

Sniper Elite 5 w recenzjach – no to jak jest?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, ile czasu potrzebujesz, by przejść osadzoną we Francji kampanię fabularną w Sniper Elite 5. Odpowiedź brzmi: jakieś 15 – 20 godzin, w zależności od umiejętności i tego, czy będziesz po drodze wykonywać zadania poboczne. Niestety recenzenci są raczej zgodni co do tego, że (podobnie zresztą jak w poprzednich odsłonach), wątek fabularny nie jest szczególnie porywający, a losy postaci są wielu graczom najzwyczajniej w świecie obojętne.

Powiedzmy to sobie jednak wprost – seria Sniper Elite nigdy nie miała stać fabułą. Chodzi tu przede wszystkim o rozgrywkę, wymagającą pomyślunku, cierpliwości, zmysłu taktycznego, ale i zręczności. Pod tym względem „Piątka” nie zawodzi. Mechanika stoi na bardzo wysokim poziomie, a strzelanie jest równie wymagające, co satysfakcjonujące. Sztuczna inteligencja odpowiedzialna za ruchy przeciwników nie zawsze działa jak powinna, ale ogólny odbiór jest raczej pozytywny.

Wiele ciepłych słów z ust recenzentów gra Sniper Elite 5 otrzymuje za oprawę wizualną i projekt lokalizacji. Mapy, na które trafiamy w kolejnych rozdziałach, zwiedza się z przyjemnością. Sfera audio również nie pozostawia wiele do życzenia. To wszystko sprawia, że nowe dzieło studia Rebellion może pochwalić się średnią ocen w okolicach 8 na 10. Poniżej możesz zobaczyć, jakie noty przyznały grze niektóre z większych redakcji.

Wybrane oceny Sniper Elite 5:

Attack of the Fanboy – 8,0/10

Comicbook – 8,0/10

Digital Trends – 7,0/10

Everyeye – 7,5/10

GameGrin – 10/10

GameSkinny – 6,/10

GameSpew – 8,0/10

GamesRadar+ – 9,0/10

GameStar – 8,0/10

GamingBolt – 8,0/10

GamingTrend – 8,5/10

Gfinity – 4,0/10

God is a Geek – 8,5/10

Hardcore Gamer – 8,0/10

Hobby Consolas – 8,3/10

IGN – 7,0/10

Metro GameCentral – 8,0/10

Multiplayer – 7,0/10

PC Games – 8,0/10

PC Invasion – 7,5/10

PlayStation Universe – 9,0/10

Press Start – 7,0/10

Pure Xbox – 9,0/10

Screen Rant – 8,0/10

Shacknews – 9,0/10

TheGamer – 8,010

Vandal – 8,2/10

Worth Playing – 9,0/10

Xbox Achievements – 8,0/10

I co o tym myślisz? Zamierzasz samodzielnie przekonać się o tym, jak dobra jest gra Sniper Elite 5?

Źródło: Rebellion, Metacritic, informacja własna