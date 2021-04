Jeśli szukacie dobrej gry RPG, która oparta została na piątej edycji Dungeons & Dragons, to mamy dla Was dobre wieści – wkrótce Solasta: Crown of the Magister opuści wczesny dostęp!

Solasta: Crown of the Magister – RPG z krwi i kości wkrótce otrzyma wersję 1.0

NIe tak dawno informowaliśmy, że minie jeszcze sporo czasu, zanim Baldur's Gate III opuści wczesny dostęp. W tzw. międzyczasie warto zatem poszukać innych, dobrych gier RPG, które oparte są na piątej edycji Dungeons & Dragons. Warto tutaj wspomnieć, o, chociażby serii Divinity: Original Sin. Nie jest to jednak jedyna gra godna polecenia, bowiem 20 października 2020 roku swoją premierę w ramach wczesnego dostępu miał RPG, który przypomina wspomnianą wyżej produkcję. Mowa oczywiście o Solasta: Crown of the Magister. Na szczęście nie są to jedyne dobre wieści, bowiem twórcy – Tactical Adventures zapowiedzieli właśnie, że wkrótce gra opuści wczesny dostęp. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun gry.

Solasta: Crown of the Magister – główne założenia

Jak na typowego RPG-a przystało, przed wyruszeniem w drogę, należy zebrać drużynę. Nie inaczej jest w przypadku produkcji studia Tactical Adventures, bowiem w trakcie rozgrywki przyjdzie nam kontrolować drużynę, złożoną z czterech bohaterów. Nie mogło oczywiście zabraknąć różnorodnych ras, w tym, chociażby ludzi, elfów, krasnoludów, czy niziołków. Produkcja pozwala również w pełni zwiedzać poszczególne tereny, bowiem nasi bohaterowie mogą się wspinać czy latać. Znaczenie ma również wzrost naszych bohaterów. Solasta: Crown of the Magister zadebiutowała 20 października 2020 roku wyłącznie na platformie Steam.

Graliście już w Solasta: Crown of the Magister? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PC Gamer

