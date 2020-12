Pamiętacie bardzo udane The Forest? Twórcy już od pewnego czasu przygotowują sequel pod tytułem Sons of the Forest i wygląda na to, że prace postępują coraz szybciej.

Premiera Sons of the Forest w 2021 roku

The Forest zadebiutował 2014 roku, pierwotnie we wczesnym dostępie Steam i już w ramach tego programu zdobywał całkiem dużą publiczność. Finalna wersja gry została wydana w 2018 roku, nie tylko na PC, ale również na PlayStation 4. Uznano ją za spory sukces Endnight Games, bo udało się zebrać dobre recenzje, a sprzedaż przekroczyła 5 milionów egzemplarzy. Jak na gatunek survival horror to wynik godny uwagi.

Sons of the Forest to bezpośrednia kontynuacja. Do tej pory pozostawała projektem, o którym nie mówi się szczególnie wiele, ale być może od teraz sytuacja zacznie się zmieniać. Endnight Games pochwaliło się bowiem nowym zwiastunem gry, a jednocześnie zapowiedziało, że premiery możemy spodziewać się w 2021 roku.

Główna misja Sons of the Forest? Przeżyć

Wielu szczegółów dotyczących Sons of the Forest dotychczas nie ujawniono, ale gra powinna bardzo mocno czerpać z poprzedniczki, co ostatecznie nie musi okazać się wadą. Znów trzeba będzie przeżyć na nieprzyjaznej wyspie, gdzie poza zadbaniem o jedzenie i najbardziej niezbędny ekwipunek trzeba też stawić czoła różnej maści mutantom. Ważne, aby i tym razem twórcom udało się zadbać o odpowiednie tło fabularne i mimo wszystko przydałoby się kilka nowości.

Podobnie jak w przypadku The Forest spodziewany jest tu tryb kampanii, a także kooperacja. Czekacie?

