Sony współpracuje z LEGO, by dostarczyć na rynek produkt, który pogodzi graczy oraz entuzjastów popularnych klocków - tak wynika z najnowszych branżowych przecieków. Ujawnienie projektu tu podobno kwestia najbliższych dni.

Uniwersum Horizon nie trzeba graczom przedstawiać. Zarówno Horizon Zero Dawn jak i Horizon Forbbiden West oferują ciekawą wizję postapokaliptycznego świata, w którym prawo do hegemonii rości sobie sztuczna inteligencja oraz maszyny wyglądające tak, jakby kierownictwo Boston Dynamics darzyło szczególną sympatią markę Jurassic Park.

I rzeczone uniwersum może zmaterializować się w formie nowego zestawu LEGO dla dorosłych. Dodajmy, że istnieje już zestaw LEGO z żyrafem - potężną maszyną ze świata Horizon. Niewykluczone, że Sony chce pójść dalej.

Dysponujemy jedynie poszlakami. Branżowy leaker o pseudonimie Kurakasis - którego "przepowiednie" mają tendencję do sprawdzania się - poinformował o wspólnym projekcie Sony i LEGO. Ma dotyczyć znanej marki. Natomiast Tom Henderson dodaje, że ujawnienie projektu jest już na "horyzoncie", co można odebrać jako sprytną aluzję.

Jeśli to prawda, to otrzymamy kolejny dowód na to, że marka Horizon nieustannie się rozwija. Horizon 3 został praktycznie potwierdzony, pojawiają się doniesienia o grze multiplayer osadzonej w tym uniwersum, a nawet plotki o odświeżonej wersji Horizon Zero Dawn (swoją drogą ta gra wygląda nieźle nawet teraz). Całość wieńczy niedawna premiera Horizon Forbidden West na PC.

Źródło: X, zdjęcie otwarcia: Steam