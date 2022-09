Po dekadach w szeregach Sony inżynier Masayasu Ito postanowił nie tylko zrezygnować ze swojej posady, ale wręcz odejść z japońskiej firmy.

Masayasu Ito – jeden z ojców marki PlayStation, jaką znamy

Masayasu Ito to prawdziwy weteran. Dołączył do Sony w 1986 roku, a w dziale konsol japońskiego giganta pracuje od ponad dwóch dekad. Stał na czele grupy inżynierów odpowiedzialnej za opracowanie architektury konsol PlayStation 4 i PlayStation 5, które łącznie rozeszły się już w prawie 150 milionach egzemplarzy. W tak zwanym międzyczasie pomagał też w rozwoju modelu PS4 Pro.

Ito znany jest z dbania o to, by wnętrza urządzeń prezentowały się schludnie – zawsze było to dla niego jednym z priorytetów (widać to choćby po tym, jak wygląda PlayStation 5 po zdjęciu obudowy). Wyznawał też zasadę, że nie zmienia się tego, co dobre (to z kolei najbardziej widać po kształcie kontrolera DualShock i tym, jak nie zmieniał się on przez lata).

Ito odchodzi z Sony – to koniec pewnej ery

Pewna era dobiega jednak końca. Sony ogłosiło, że Masayasu Ito odejdzie z firmy wraz z dniem 1 października 2022 roku. Nie szukaj tu jednak drugiego dna ani sensacji. Dziś 60-letni już wiceprezes wykonawczy nie odchodzi do konkurencji, a po prostu… idzie na zasłużoną emeryturę.

Kto zajmie teraz jego miejsce? Japoński gigant zapowiedział, że wiceprezes wykonawczą Sony Interactive Entertainment zostanie Lin Tao, która do tej pory odpowiadała za finanse, strategię i rozwój korporacyjny spółki.

Źródło: Video Games Chronicle, Bloomberg. Foto: kadr z filmu ANA Global Channel/YouTube