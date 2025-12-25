Ceny pamięci DDR5 biją kolejne rekordy, co może skutecznie zniechęcać do składania komputera. Pewnym rozwiązaniem może być wybranie konfiguracji obsługujących starsze moduły DDR4, które są dostępne w dużo niższych cenach.

Ceny pamięci DDR5 "szybują w kosmos" – już teraz są one trzy-, a nawet czterokrotnie wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu, a prognozy producentów sugerują dalsze podwyżki. Jeśli planowaliście składanie nowego komputera, sytuacja robi się naprawdę trudna.

Pewnym rozwiązaniem może być jednak wybór starszych pamięci DDR4. Ich ceny również wzrosły, ale wciąż są znacznie niższe niż w przypadku “piątek”.

Czym różni się pamięć DDR4 od DDR5?

Pamięć RAM to szybka pamięć w komputerze, w której przechowywane są dane potrzebne tu i teraz do działania programów. Przechowuje tylko to, co jest aktualnie używane — po wyłączeniu komputera wszystko z niej znika. Można ją porównać do blatu biurka: im większy blat, tym więcej rzeczy (programów i danych) możesz mieć rozłożonych naraz i szybciej po nie sięgać.

DDR4 i DDR5 to różne generacje pamięci RAM. DDR5 jest nowsza, szybsza i bardziej energooszczędna niż DDR4, ale nie są one ze sobą kompatybilne – nie da się włożyć DDR5 do gniazda DDR4 ani odwrotnie. To, jaki typ pamięci można zastosować, zależy od procesora oraz płyty głównej, które muszą obsługiwać konkretny standard RAM.



Pamięci DDR4 i DDR5 nie są ze sobą kompatybilne — wystarczy zwrócić uwagę na inne umiejscowienie wcięcia w złączu, które uniemożliwia ich zamienne użycie

DDR4 lekarstwem na podwyżki cen DDR5?

Ostatnie podwyżki cen pamięci DDR5 mogą podawać w wątpliwość sens składania nowego komputera na najnowszej platformie. Alternatywą mogą być pamięci DDR4, które są zdecydowanie tańsze. Dla porównania:

zestaw 2×16 GB DDR4-3600 CL18 kosztuje ok. 800 zł,

zestaw 2×16 GB DDR5-6000 CL30oksztuje ok. 1600 zł.

Różnica w cenie jest więc bardzo wyraźna.



Pamięci DDR4 też mocno podrożały, jednak nadal są one dużo tańsze od pamięci DDR5 (źródło: Ceneo)

Ile można zaoszczędzić?

W takiej sytuacji do łask wracają starsze platformy, które nadal obsługują DDR4. Ze względu na swoje ograniczenia (niższa wydajność, brak wsparcia dla najnowszych standardów) nie są one idealnym wyborem do topowych zestawów, ale świetnie sprawdzają się w tańszych konfiguracjach. Dodatkowym plusem są niższe ceny płyt głównych w porównaniu do najnowszych platform.

Przykładowo: zestaw z procesorem Intel Core i5-14600KF, płytą główną B760, 32 GB DDR4, kartą graficzną Radeon RX 9060 XT, dyskiem NVMe 1 TB PCIe 4.0, zasilaczem 600 W i sensowną obudową można złożyć za około 5000 zł.

Podobna wydajnościowo konfiguracja oparta o nowszą platformę z procesorem Intel Core Ultra 5 245KF, płytą główną B860 i 32 GB pamięci DDR5 to koszt około 6000 zł - czyli około 1000 zł więcej przy zbliżonych osiągach.

Jest jedno "ale”

Trzeba jednak pamiętać, że starsze platformy mają swoje ograniczenia. Często nie oferują wsparcia dla najnowszych standardów, takich jak PCI-Express 5.0 czy USB4. Do tego dochodzą ograniczone możliwości rozbudowy w przyszłości, ponieważ producenci nie będą już wydawać nowych procesorów dla tych podstawek.

Dlatego przed podjęciem decyzji warto dobrze przekalkulować wszystkie “za” i “przeciw”. Może się bowiem okazać, że pozorna oszczędność nie będzie tego warta - wszystko zależy od tego, czy planujemy dalszą modernizację komputera, czy raczej jego całkowitą wymianę w przyszłości.