Sony jest póki co oszczędne w prezentowaniu gier na PlayStation 5. Zdecydowało się za to pokazać, jak będą wyglądać okładki gier na konsolę nowej generacji.

Tak będą wyglądać okładki gier na PlayStation 5

Dla niektórych pewnie mało interesująca nowina, ale wbrew pozorom jest jednak spore grono graczy, którzy zwracają na to uwagę. Trudno pokusić się o stwierdzenie sugerujące jakąkolwiek rewolucję. Sony zdecydowało się na ten sam schemat i (jedynie?) zmianę kolorów.

Zobrazowano to na przykładzie jednej z nielicznych gier, jakie do tej pory zapowiedziano na nową platformę, a mianowicie Spider-Man: Miles Morales. Wydaje się, że biel i czerń mogą być nawiązaniem do wyglądu samej konsoli PlayStation 5. Poniżej możecie zobaczyć box z PlayStation 5 i PlayStation 4.

Premiera PlayStation 5 pod koniec roku. Kiedy prezentacja gier?

PlayStation 5 zadebiutuje w wariantach podstawowym oraz Digital Edition. Premiera odbędzie się pod koniec roku, na dokładną datę cały czas czekamy. Podobnie jak na ujawnienie przez producenta cen.

Wielu graczy zaczyna niecierpliwić się również w związku z brakiem materiałów z nowych gier. Owszem, pierwszy pokaz gier na konsolę PlayStation 5 za nami, ale nie był on szczególnie obszerny i skupił się głównie na wspomnianym wyżej Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 czy dobrze znanym GTA 5. Teraz trzeba oglądać się już nie tyle na Sony co innych producentów, którzy będą wychodzili z własną inicjatywą. W najbliższym czasie, 12 lipca odbędzie się Ubisoft Forward, na którym powinniśmy zobaczyć Assassin’s Creed Valhalla i Watch Dogs: Legion.

