Vlogerzy, ale też każdy komu zależy na dobrej jakości i dużej funkcjonalności kompaktowego urządzenia do filmowania i fotografowania, powinni zwrócić uwagę na Sony ZV-1, który bardzo przypomina znany nam już RX100 VA.

Dlaczego Sony zdecydowało się wprowadzić aparat, który bardzo przypomina podstawowymi parametrami kompakt Sony RX100 VA, ale o kompletnie nowej nazwie? I to w momencie, gdy już zaczęliśmy powoli zapominać o tym, że branża foto jeszcze istnieje.

Otóż Sony ZV-1, bo o nim mowa jest aparatem, który skierowany jest do konkretnej grupy odbiorców. Grupy bardzo szerokiej, choć zwykle ograniczamy się do mówienia o nich vlogerzy. Filmujących dokumentalistów, testerów czy propagatorów wiedzy należy traktować oczywiście jako konkretną grupę, ale w praktyce każdy z nas, kto choćby raz spróbował filmować wie jaka to frajda. Nawet jeśli filmy są tylko dla najbliższych.

Najczęściej filmujemy smartfonami, ale w pewnych zastosowaniach, gdy trzeba czegoś więcej niż tylko tryb auto, a nawet podstawowe ręczne ustawienia ekspozycji (ma je dziś wiele smartfonów), przydają się aparaty cyfrowe. Tutaj najlepiej gdy są one łatwe w transporcie. Szczególnie wtedy, gdy vlogowanie wiąże się z docieraniem w różne ciekawe miejsca i filmowaniem spontanicznym. Dlatego Sony upatruje w niewielkim ZV-1 sposób na przyciągnięcie użytkowników, nawet pomimo sporego podobieństwa do Sony RX100 VA.

Obiektyw i sensor Sony ZV-1, czyli powtórka z rozrywki

Na pierwszy rzut oka dostajemy coś podobnego do Sony RX100 V, bo kompakt z obiektywem 24-70 mm i sensorem typu 1 cal (Exmor RS / 20,1 Mpix) o jasności f/1,8-2,8. Przez chwilę myślałem, że f/1.8 to jasność w całym zakresie ogniskowych, także przy wąskim polu widzenia dla 70 mm ogniskowej, ale to okazało się to zbyt piękne, by było prawdziwe.

Cechy Sony ZV-1 istotne dla filmujących

Brak wbudowanego wizjera elektronicznego i lampy błyskowej wskazują, że Sony ZV-1 choć potrafi robić zdjęcia, to ma przede wszystkim filmować. Ukłonem w kierunku takich zastosowań cyfrowego kompaktu jest odchylany i obrotowy ekran LCD. To podstawowa cecha, która wyróżnia Sony ZV-1 od kompaktów z serii RX100 gdzie ekran jest co najwyżej odchylany. Aparat ma tez wielofunkcyjną stopkę dla akcesoriów i port minijack 3,5mm dla zewnętrznego mikrofonu.

Sama obudowa też jest trochę odmienna od tego do czego przyzwyczaiły nas ostatnie wersje kompaktów Sony. Producent zdecydował się na jeszcze więcej zaokrągleń na krawędziach, co prawdopodobnie ma dodatkowo uprzyjemnić uchwyt urządzenia. Mimo to, wydaje się, że Sony ZV-1 najlepiej sprawdzi się na niewielkim statywie lub we współpracy z gimbalem. To lekki aparat, tylko 294 gramy, więc nie potrzebne będzie nam szczególnie drogie akcesorium do stabilizacji gdy wbudowane technologie nie wystarczą.

A te to połączenie stabilizacji elektronicznej i optycznej. W efekcie skuteczność stabilizacji dla filmów 4K jest 8 razy lepsza niż w standardowych rozwiązaniach Sony, a dla filmów HD nawet 11 razy.

Sony ZV-1 może pracować także jako kamera internetowa – wystarczy połączyć go przez USB z komputerem

Kolejnym elementem, uzasadniających przydatność dla filmujących, którzy są ciągle w ruchu, są funkcje wideo. Mamy tu wsparcie dla następujących rozwiązań:

Zapis filmów 4K z użyciem kodeka XAVC S o dużej przepływności, z indywidualnym odczytem wszystkich pikseli bez ich łączenia w grupy

Hybrid Log-Gamma (HDR) / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3

Funkcja nagrywania interwałowego do tworzenia animacji poklatkowych

Tryb Super Slow Motion do nagrywania z szybkością do 960 kl/s

Zgodność z dodatkiem „Movie Edit” do aplikacji mobilnej Imaging Edge umożliwiającym stabilizację obrazu przy montażu filmu

Funkcja edycji proporcji obrazu na potrzeby Instagrama itp.

Funkcje optymalizacji kolorów i wyglądu ludzkiej skóry

Specyfikacja Sony ZV-1

sensor: Exmor RS typu 1 cala / 20,1 Mpix

obiektyw: 24 - 70 mm f/1,8-2,8 ze stabilizacją optyczną

autofokus: hybrydowy 315 punktów (65% kadru pokrycie detekcją fazy), wykrywanie oczu ludzie (zdjęcia i film) i zwierzęta (zdjęcia)

rozdzielczość wideo: 4K/30p, 24p, 1080/120p, 60p, 30p

kodek: XAVC S, AVCHD, JPEG, RAW (ARW)

ekran podglądu: 3 cale, 1229 tysięcy punktów, dotykowy, odchylany o 270 stopni, obracany o 176 stopni

komunikacja: Wi-Fi, port mikrofonowy, microUSB, microHDMI

wydajność akumulatora: 260 zdjęć / 45 minut wideo

wymiary i waga: 105,4 x 60 x 44 mm i 294 g

Cena i dostępność Sony ZV-1

Mimo loga Zeiss i informacji o jasnym obiektywie, wizualnie Sony ZV-1 przypomina aparaty z niższej cenowej półki. Trąci trochę prostotą, a brak trybu 4K/60p w specyfikacji nieco rozczarowuje, podobnie jak mizerna wydajność akumulatora. Może cena powetuje nam te niedociągnięcia?

Sony ZV-1 w dniu premiery będzie sporo tańszym kompaktem niż było to w przypadku kolejnych modeli serii RX100, bo spodziewana cena ma wynieść 799 euro (około 3500 zł). Sprzedaż rozpocznie się w czerwcu.

Źródło: Sony

