Kiedy Sora AI trafi do użytkowników? OpenAI ma dobre wieści

OpenAI potwierdza - wkrótce każdy będzie mógł wykorzystać sztuczną inteligencją do zabawy w filmowca.

W lutym OpenAI zaprezentowało nowe narzędzie Sora, które służy do generowania hiperrealistycznych filmów na podstawie słownych opisów. Opublikowane dotychczas filmy wywołują opad szczęki, ale problem w tym, że wszystkie - nawet te wygenerowane na podstawie promptów zaproponowanych przez testerów - zostały udostępnione bezpośrednio przez OpenAI. Firma dotychczas milczała na temat rynkowej premiery, ale wreszcie się to zmieniło.

Sora AI: kiedy będziesz mógł skorzystać?

Mira Murati - dyrektorka techniczna OpenAI - potwierdziła w rozmowie z Wall Street Journal, że Sora zostanie udostępniona publicznie jeszcze w tym roku. Bardziej konkretnie mowa o "kilku miesiącach".

Co z ceną? Murati nie ukrywa, że działanie Sory jest "znacznie droższe" od generatora obrazów DALL-E, ale OpenAI chce, by narzędzie do tworzenia filmów było dostępne "w podobnych kosztach". Przypomnijmy, że najnowszy model DALL-E 3 dostępny jest w abonamencie ChatGPT Plus (ok. 100 zł miesięcznie), po wykupieniu pojedynczych tokenów (ok. 16 groszy za obraz) lub za darmo w Copilocie Microsoftu.

Mimo że Sora nie jest jeszcze dostępna publicznie nawet w aktualnej formie, OpenAI już ujawniło opracowywane usprawnienia. W wywiadzie padło zapewnienie, że przyszłe wersje pozwolą na edytowanie wideo oraz generowanie filmów z dźwiękiem.

Czy Sora trafi także do Copilota Microsoftu?

Choć OpenAI pobiera opłaty za korzystanie z generatora obrazów DALL-E 3, z narzędzia można korzystać zupełnie za darmo za pośrednictwem usługi Copilot. Wiele osób zastanawia się więc, czy podobny los czeka Sorę.

Mikhail Parakhin z Microsoftu zapytany, czy Copilot zostanie zintegrowany z Sorą, odpowiedział, że "w końcu tak, ale to potrwa".

rozwiń

Szef działu odpowiedzialnego za rozwój Copilota nie sprecyzował jednak, czy mowa o Copilocie Pro czy również o planie darmowym.

Źródło: Wall Street Journal