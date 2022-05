Zobacz premierowy zwiastun Trek to Yomi – polskiej gry akcji, która już jutro zadebiutuje w sklepach i równocześnie w usłudze Xbox Game Pass. Zapowiada się naprawdę nieźle.

Trek to Yomi – klimatyczna produkcja made in Poland

Między Shadow Warrior 3 a Evil West polska ekipa Flying Wild Hog serwuje nam nieco mniejsze, ale niezwykle nastrojowe Trek to Yomi. To przygodowa gra akcji z czarno-białą oprawą 2,5D i opowieścią o młodym, samotnym wojowniku chroniącym swych braci przed najrozmaitszymi zagrożeniami. Jest tutaj coś z Ghost of Tsushima, ale w znacznie subtelniejszym wydaniu.

Trek to Yomi zadebiutuje już jutro, 5 maja, w wersjach przeznaczonych na komputery oraz konsole tej i poprzedniej generacji. Możesz kupić egzemplarz za niecałą stówkę albo też zagrać w ramach abonamentu Xbox Game Pass – gra zasili bibliotekę usługi już w dniu premiery. Czy warto dać jej szansę? Rzuć okiem na świeżutki zwiastun, by wyrobić sobie na ten temat zdanie…

Zobacz premierowy zwiastun Trek to Yomi:

Trek to Yomi otwiera majową aktualizację Xbox Game Pass

Trek to Yomi to pierwsza majowa perełka w usłudze Xbox Game Pass. W kolejce znajdują się również gry This War of Mine: Final Cut (10 maja), NHL 22 (12 maja) i Sniper Elite 5 (26 maja). W najbliższym czasie do katalogu wejdą również dwie produkcje Ubisoftu: Assassin’s Creed Origins oraz For Honor w edycji Marching Fire.

