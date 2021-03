Starship już trzykrotnie wznosił się na około 10 kilometrów, by powrócić na Ziemię, nie do końca w jednym kawałku. Najbliżej sukcesu był lot SN10, a SN11 ma powtórzyć jego dokonania tylko bez nieoczekiwanej eksplozji kilka minut po lądowaniu.

Tydzień temu przeprowadzony został zapłon silników Raptor w SN11, po którym dość szybko spodziewano się właściwego lotu. W końcu na piątek zaplanowano zarówno dodatkowy test, po czwartkowej wymianie silnika Raptor, a potem tego samego dnia lot. Już nawet wydano odpowiednie nakazy, ale w końcu, miedzy innymi ze względu na pogarszającą się pogodę, lot został przesunięty na poniedziałek. Sam test nowo zainstalowanego silnika zakończył się sukcesem.

Lot Starship SN11 ma być ostatnią próbą statku w zbliżonej do poprzedników (Starship SN8, SN9 i SN10) konfiguracji. Loty SN12, 13 i 14 zostały odwołane, a prototypy zezłomowane lub niedokończone. Starship SN15 i kolejne będa już udoskonalonymi konstrukcjami. Z kolei Starship SN20 ma już zostać wyniesiony na orbitę przez pierwszy stopień całej rakiety o symbolu BN3. Będzie to kolejna próba członu Super Heavy (pierwszy prototyp BN1, który posłuży do testów naziemnych, jest już gotowy). Wraz ze Starship tworzy on pojazd o takiej samej nazwie.



Starship SN10 w trakcie lotu

Wedle informacji na stronie hrabstwa Cameron, okolice miejsca gdzie dokonywany jest test są zamknięte od 7 rano do północy w poniedziałek 29. marca. W tym czasie należy spodziewać się startu, z którego transmisję można oglądać między innymi na kanale youtube NASA SpaceFlight.

Źródło: Spaceflight Insider, SpaceX

