Roborock H60 i H60 Hub już w Polsce. Nowe odkurzacze pionowe

Roborock wprowadził do Polski odkurzacze pionowe H60 i H60 Hub. Urządzenia mają rurę zginającą się pod kątem 90°, podświetlenie LED ułatwiające wykrywanie kurzu i moc ssania 210 AW. Wersja Hub współpracuje ze stacją dokującą z funkcją automatycznego opróżniania.

Nowe odkurzacze pionowe na polskim rynku. Seria Roborock H60 obejmuje modele Roborock H60 Ultra oraz Roborock H60. Seria Roborock H60 Hub obejmuje modele Roborock H60 Hub Ultra oraz Roborock H60 Hub.

Seria Roborock H60 w szczegółach

Najmocniejszy model H60 Ultra oferuje siłę ssania 210 AW i posiada certyfikat TÜV Rheinland, a podstawowy H60 zapewnia 115 AW. Urządzenia umożliwiają pracę do 90 minut na jednym ładowaniu, a dzięki wymiennym akumulatorom można wydłużyć czas sprzątania według potrzeb.

Roborock H60 Ultra

Odkurzacze Roborock H60 zostały wyposażone w rurę zginaną pod kątem 90°, co ułatwia odkurzanie pod meblami i w trudno dostępnych miejscach, a także w zielone oświetlenie LED o kącie 140°, które pozwala wykrywać kurz i drobny pył w słabo oświetlonych przestrzeniach.

Odkurzacze z serii Roborock H60 oferują zestaw akcesoriów zwiększających funkcjonalność. Standardem jest szczotka JawScrapers Hybrid z gumowym wałkiem, która skutecznie zbiera i rozplątuje włosy, oraz szczotka szczelinowa 2 w 1 do trudno dostępnych miejsc i delikatnych powierzchni. W modelu H60 Ultra dostępna jest dodatkowo elektryczna miniszczotka, przeznaczona do usuwania kurzu i sierści z tapicerki oraz mebli.

Wszystkie modele Roborock H60 korzystają z 5-stopniowego systemu filtracji, który zatrzymuje do 99,95% cząsteczek o wielkości nawet 0,3 mikrona, oraz z technologii 9-cyklonowej, ograniczającej ryzyko zapychania filtra i utrzymującej stabilną moc ssania.

Seria Roborock H60 Hub w szczegółach

Modele z serii Roborock H60 Hub wyposażono w stację dokującą z funkcją automatycznego opróżniania. Po odstawieniu odkurzacza do bazy zebrany kurz jest zasysany do szczelnego worka w około 10 sekund, a urządzenie rozpoczyna jednocześnie proces ładowania.

Roborock H60 Hub Ultra

Stacje dokujące w serii Roborock H60 zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii – model Ultra ma wysokość 848 mm, a Hub 843 mm, dzięki czemu odkurzacz można zadokować bez konieczności podnoszenia, wsuwając jedynie teleskopową rurę. Wersje różnią się również pojemnością worków na kurz: Ultra wykorzystuje worki 3-litrowe wystarczające na około 100 dni pracy, natomiast Hub – 2-litrowe, zapewniające do 60 dni użytkowania.



Roborock H60 Hub

Szczelna konstrukcja worków wraz z filtracją eliminuje kontakt z kurzem i usuwa do 99% bakterii, a w modelu Ultra zastosowano dodatkowo filtry HEPA zatrzymujące drobne cząsteczki. Stacja Ultra oferuje także schowek na końcówki i akcesoria, co ułatwia ich przechowywanie i szybki dostęp.

Ceny i dostępność

Roborock H60 Ultra wyceniono na 1099 zł, przy czym do 14 września w sklepach partnerskich można go kupić promocyjnie za 799 zł. Podstawowy Roborock H60 będzie kosztował 899 zł, wersja H60 Hub 1299 zł, a H60 Hub Ultra 2399 zł. Modele trafiają do sprzedaży w e-sklepie Roborock, a następnie będą dostępne również w sklepach partnerskich.