Wielkimi krokami zbliża się globalna premiera gry STALKER 2 autorstwa ukraińskiego studia GSC Game World. Według rosyjskiego urzędnika, gra może zostać oficjalnie zakazana na terytorium Rosji, zaś osoby rozpowszechniające ją mogą ponieść odpowiedzialność karną.

To zdecydowanie jedna z najważniejszych gier 2024 r. Premiera STALKER 2 to kwestia najbliższych dni i nic nie pokrzyżuje planów GSC Game World, ponieważ tytuł osiągnął złoty status. 20 listopada 2024 r. gracze z całego świata wejdą ponownie do osławionej Zony – fikcyjnej wizji Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, w której występują anomalie zaburzające prawa natury.

STALKER 2 nie dla Rosjan?

Nie jest tajemnicą, że seria gier STALKER jest ceniona również przez rosyjskich graczy. Warto dodać, że ten cykl gier czerpie inspirację z twórczości rosyjskich pisarzy – braci Strugackich. Jednak rosjanie mogą mieć problemy z dostępem do STALKER 2. Świadczy o tym wypowiedź członka Dumy Państwowej.

Anton Gorelki z rozmowie z agencją prasową RIA Novosti powiedział, że STALKER 2 może zostać oficjalnie zakazany w Rosji, a takie działania można podjąć nie tylko z powodu jawnego wspierania Ukraińskich Sił Zbrojnych przez twórców gry z GSC Game World.

W rozmowie Anton Gorelki podkreślił, że jeśli w grze STALKER 2 zostaną znalezione takie treści jak “ekstremizm, usprawiedliwianie terroryzmu, podżeganie do nienawiści etnicznej itd.”, to w konsekwencji “zostaną podjęte surowe środki” mające na celu ograniczenie rozpowszechniania gry. Natomiast osoby naruszające prawo “zostaną pociągnięte do odpowiedzialności”.

Takich sygnałów jest więcej. Jak informuje serwis UNITED24 Media, w podobnym tonie wypowiedział się doradca prawny Mikhail Mushailev. W jego ocenie zakup gry STALKER 2 przez obywatela Rosji może być potencjalnie postrzegany jako finansowanie “wrogich sił”.

Premiera tuż za rogiem, więc warto się przygotować

Przypomnijmy, że STALKER 2 zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X|S. Dzieło GSC Game World w dniu swojej premiery zasili katalog Xbox Game Pass oraz PC Game Pass. Wczesne pobieranie już jest dostępne (ponad 140 GB).

Należy spodziewać się całkiem pokaźnej przygody, bowiem długość gry STALKER 2 to mniej więcej 35 godzin (świat gry ma 64 kilometry kwadratowe). Produkcję napędza silnik Unreal Engine 5, a będąc dokładnym, to Unreal Engine 5.1.GSC – właśnie tak deweloperzy nazwali zmodyfikowaną przez siebie wersję narzędzia od Epic Games.

STALKER 2 to jeden z tych projektów, który powstawał w cieniu wojny. O trudnościach tworzenia gry przypomina specjalny dokument zatytułowany War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 Documentary.

Źródło: Video Games Chronicle, UNITED24 Media