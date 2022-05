Do 31 maja w Star Citizen możesz grać zupełnie za darmo. W taki sposób Cloud Imperium Games świętuje osiągnięcie kolejnego etapu rozwoju tej produkcji.

Star Citizen za darmo – do końca miesiąca

Nie dość, że w Star Citizen możesz grać zupełnie za darmo, to jeszcze nic nie zapłacisz za szansę polatania wszystkimi dostępnymi w grze statkami, a jest co testować, bo lista maszyn przekroczyła już 60 pozycji. Taki to prezent firmy Cloud Imperium Games z okazji wydania nowej wersji alfa, oznaczonej numerem 3.17.

Co przynosi Star Citizen Alpha 3.17?

Star Citizen Alpha 3.17: Fueling Fortunes to między innymi:

ulepszone modele postaci,

gadżety górnicze ułatwiające wydobywanie surowców (z dwoma trybami działania: wolno i bezpiecznie lub szybko i ryzykownie),

możliwość tankowania statków za pomocą statków (i otrzymywania za to zapłaty),

możliwość sprzedawania sklepom przedmiotów z ekwipunku,

działający szpital zlokalizowany w Lorville – gracze mogą tam się wyleczyć, jak również kupić medyczne akcesoria,

interaktywna kawiarnia w Strefie 18

i dużo, dużo więcej.

Stąd pobierzesz instalator gry Star Citizen, przy której zupełnie bez opłat możesz bawić się do 31 maja bieżącego roku. Jeśli po tym czasie będziesz chcieć kontynuować, to pakiety dostępne są do kupienia za kilkadziesiąt dolarów. Oczywiście wciąż mówimy o wydaniu alfa – premiera pełnej wersji może odbyć się nawet dopiero w 2027 roku.

