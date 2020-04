Na Star Citizen czekamy od lat i wciąż daleko jesteśmy od jej premiery. Twórcy jednak nie marnują czasu, na co najlepszym dowodem jest udostępniona właśnie wersja Alpha 3.9 z podtytułem Locked Up & Loaded.

Star Citizen Alpha 3.9 to najnowsza wersja rozwojowa udostępniona graczom, którzy na produkcję przekazali już około 280 milionów dolarów. To ponad trzy razy więcej niż CD Projekt RED wydał na stworzenie Wiedźmina 3 i więcej nawet niż kosztowało GTA V (wraz z wszystkimi kosztami dookoła).

Zobacz najnowszy zwiastun Star Citizen - Alpha 3.9 już dostępna:

Co nowego w Star Citizen Alpha 3.9: Locked Up & Loaded? Spórzjmy…

W wersji Alpha 3.9 pojawiły się nowe statki kosmiczne: Esperia Prowler oraz MISC Reliant (w odświeżonym wydaniu), nowa misja (zatytułowana The Price of Freedom), nowa strefa lądowania (New Babbage) na planecie microTech oraz trzy nowe lokalizacje – to księżyce Clio, Calliope i Euterpe.

Co poza tym? Ano między innymi łatwa modyfikacja broni „w locie”, bezproblemowa komunikacja ze znajomymi (Spectrum będzie zintegrowane z kontaktami w grze) oraz zwiększone znaczenie ekstremalnych warunków pogodowych i potrzeb fizjologicznych.

W Star Citizen możesz trafić do kicia i od ciebie zależy jak się z niego wydostaniesz

A gdy zrobimy coś nie tak, to trafimy do więzienia, z którego będziemy mogli wydostać się na dwa sposoby: grzecznie odpracowując swoją karę (wykonując na przykład zadania w kopalniach) albo też metodą… ucieczki (do czego przyda się jednak pomoc z zewnątrz).

Źródło: Cloud Imperium Games, Dark Side of Gaming

Czytaj dalej o Star Citizen: