Będzie okazja, by pograć w Star Citizen za darmo. I to przez prawie dwa tygodnie. Do przetestowania będzie ponad 100 statków kosmicznych.

Zbiórka na Star Citizen ruszyła osiem lat temu i w tym czasie na konto twórców zdążyło trafić już przeszło 350 milionów dolarów. Zastanawiasz się, co udało się dzięki temu zrobić? Na premierę pełnej wersji poczekamy jeszcze pewnie kilka lat, ale lada chwila otrzymamy szansę, by sprawdzić, jak to wygląda teraz.

Przetestuj statki kosmiczne w Star Citizen za darmo

Od 19 listopada do 1 grudnia 2021 roku w Star Citizen będzie można grać za darmo. Czekać na nas będzie duża, otwarta przestrzeń kosmiczna, którą przemierzać będziemy mogli za sterami przeszło stu różnych statków. Z jakiej to okazji? Ano tego samego dnia rusza wielka prezentacja Intergalactic Aerospace Expo 2951.

Do gry potrzebujesz peceta spełniającego wymagania sprzętowe. Twój komputer musi mieć co najmniej 16 GB pamięci RAM, procesor nie gorszy niż Intel Core i7-2500K oraz kartę graficzną na poziomie przynajmniej GeForce’a GTX 1060. Musisz też pobrać „Starter Pack”, który normalnie kosztuje 45 dolarów – znajdziesz go na oficjalnej stronie gry.

Star Citizen w wersji Alpha 3.15

W ubiegłym miesiącu gra Star Citizen doczekała się wydania Alpha 3.15 o podtytule „Deadly Consequences”. Wraz z nim wprowadzono zaawansowany system zdrowia postaci i narzędzia medyczne, ulepszony system zarządzania osobistym ekwipunkiem, dynamicznie generowane łupy, nową mechanikę bombardowania oraz świeżutkie misje infiltracyjne i defensywne. Poniżej możesz zobaczyć materiał wideo poświęcony tej wersji…

