Jak uruchomić darmowe gry od Epic Games Store na Steam Deck? Jedną z odpowiedzi na postawione pytanie jest plugin Junk Store, który otrzymał zielone światło od Valve.

Steam Deck ma już ponad 2 lata na swoim karku i nie będzie przesadą, gdy napiszę, że to właśnie sprzęt Valve zapoczątkował boom w segmencie przenośnych konsol do grania. Handheld jest konsekwentnie rozwijany nie tylko przez samego producenta – dobrym przykładem jest Junk Store.

Junk Store zatwierdzony w sklepie Steam

Najpierw słów kilka o samym Junk Store. Jest to narzędzie ułatwiające integrację biblioteki Epic Games Store z konsolą Steam Deck. Dotychczas Junk Store był darmowym pluginem, lecz teraz to się zmienia. Twórcy poinformowali, że wraz z pojawieniem się narzędzia w sklepie Steam, przechodzą do płatnego modelu dystrybucji.

“To całkowicie przebudowany produkt, wykorzystujący inne technologie. Kod nie jest open source. Musieliśmy ponownie zaimplementować wszystko, co dostarczył Decky i więcej. Potrzebujemy funduszy, aby zatrudnić programistów, którzy dostarczą funkcje, których potrzebuje społeczność.” – czytamy w komunikacie na Reddit. Wobec tego ile będzie kosztować Junk Store? Tego jeszcze nie wiemy.

Kiedy premiera?

Nie wiemy również, kiedy Junk Store oficjalnie zadebiutuje. Pojawienie się strony produktu na Steamie to znak, że Valve daje zielone światło na oprogramowanie autorstwa SDK Innovation, lecz aktualnie nie ma mowy o pełnym zatwierdzeniu. Narzędzie czeka najwyraźniej rygorystyczna kontrola.

Niemniej Junk Store może w ciekawy sposób zmienić sposób, w jaki korzystamy ze Steam Decka. Integracja z biblioteką Epic Games Store czy GOG może zaowocować tym, że na Steam Decku poszerzymy bazę darmowych gier – wspomniane platformy często oferują bezpłatne produkcje i często są to “indyki”, a te, jak dobrze wiemy, sprawdzają się na handheldach.

Źródło: X/Junk-Store, Reddit