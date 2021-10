26 października to dobry dzień w świecie gier. Choć nie mówimy o żadnych megahicie, to jednak na rynku debiutują dziś cztery gry, które zdecydowanie zasługują na to, by przyjrzeć się im z bliska.

(Udana) premiera Marvel’s Guardians of the Galaxy

Zdecydowanie najgorętszą z produkcji, mających dziś swoją premierę, jest Marvel’s Guardians of the Galaxy – przygodowa gra akcji na PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch oraz komputery PC. To zdecydowanie najgłośniejszy tytuł, a do tego jeszcze zbiera bardzo pozytywne recenzje. Oceny oscylują wokół ósemki z plusem, a od nas dostała 4,7 na 5. Chwalone są przede wszystkim: dający dużo frajdy system walki, ciekawa fabuła ze świetnymi dialogami oraz przyjemna dla oka oprawa (nawet jeśli animacje czasem niedomagają).

W Strażnikach Galaktyki studia Eidos Montreal przejmujemy kontrolę nad Star Lordem i obserwując wydarzenia z perspektywy trzeciej osoby realizujemy najróżniejsze zadania, aby zapobiec kryzysowi wiszącemu nad całą galaktyką. W tle zaś można usłyszeć największe hity lat 80. ubiegłego wieku.

Iron Harvest dociera na konsole

Dzisiaj też na rynku debiutuje konsolowa wersja gry Iron Harvest – strategii czasu rzeczywistego, rozgrywającej się w uniwersum 1920+ (wykreowanym przez Jakuba Różalskiego). Trafiamy do alternatywnej wersji Europy, w której o panowanie walczą Saksonia, Polania i Rusviet, których armie dysponują zarówno nowoczesnymi technologiami, jak i zwierzyną.

Pod względem rozgrywki grze Iron Harvest najbliżej jest do Company of Heroes, co brzmi chyba jak porządna rekomendacja. Jak możesz przeczytać w naszej recenzji, my także polecamy ten tytuł, w który od dziś grać można nie tylko na PC, ale też na konsolach Xbox Series X|S i PlayStation 5.

Nowe Smerfy dla młodszych graczy

Jeśli rozglądasz się za jakąś ciekawą gierką dla młodszego rodzeństwa albo dzieci, to wiedz, że dzisiaj swoją premierę mają Smerfy: Misja Złoliść. To trójwymiarowa platformówka pozbawiona brutalnych elementów. Zabawa polega na zbieraniu składników (co wymaga przechytrzenia popleczników Gargamela), z których będzie mogła zostać wykonana substancja neutralizująca działanie tytułowych Złoliści.

Darkest Dungeon II debiutuje we wczesnym dostępie

No i jest też ona – premiera Darkest Dunegon II w programie wczesnego dostępu. Kontynuacja jednego z najlepszych erpegów ostatnich lat przychodzi z bardziej zróżnicowanym katalogiem postaci i kilkoma mniejszymi zmianami, dzięki którym rozgrywka ma być jeszcze bardziej wciągająca i jeszcze bardziej wymagająca. Równocześnie baza została niezmieniona, więc jeśli „jedynka” przypadła ci do gustu, to i „dwójka” powinna.

Póki co Darkest Dungeon II będzie grą dostępną na wyłączność na platformie Epic Games. Nie wiadomo też, ile potrwa etap wczesnego dostępu – data premiery pełnej wersji nie została jak na razie ujawniona.

Źródło: Metacritic, informacja własna