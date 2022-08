Mieliśmy już kilka okazji, by przekonać się, że gamingowe słuchawki SteelSeries reprezentują naprawdę wysoki poziom. Sam producent przyznaje natomiast, że urządzenia te też dobrze się sprzedają, a to doprowadziło do sytuacji, że na rynku właśnie debiutują kolejne modele.

SteelSeries Arctis Nova 7, 3 i 1 to gamingowe słuchawki wyższej klasy

SteelSeries Arctis Nova 7 to gamingowe słuchawki bezprzewodowe, które mogą łączyć się ze źródłem dźwięku i przez Bluetooth, i falami 2,4 GHz, a do tego oferują łączność USB-C. W trybie bez kabli działają do 38 godzin między ładowaniami, a kwadrans „w prądzie” zapewnia 6 godzin grania. O komfort dbają oddychające poduszki z pianki pamiętającej kształt, a o bezproblemową komunikację głosową – ulepszony mikrofon ClearCast Gen 2 i algorytmy sztucznej inteligencji. Producent mówi, że to technologia wprost z Formuły 1.

Modele SteelSeries Arctis Nova 3 i Arctis Nova 1 reprezentują natomiast kategorię słuchawek przewodowych. Obydwa urządzenia mogą pochwalić się wygodnymi konstrukcjami i mikrofonami z redukcją szumu. Różnica polega na tym, że model z jedynką wykorzystuje złącze mini jack, a ten z trójką – USB typu C. Ten ostatni oferuje również podświetlenie w systemie PrismSync RGB.



Od lewej: SteelSeries Arctis Nova 1, 3 i 7.

Do tego producent dodaje, że „każdy model został wyposażony w technologię Nova Acoustic System, która łącząc sprzęt z oprogramowaniem, dostarcza graczom nową jakość dźwięku zwaną „Almighty Audio”: połączenie specjalnie zaprojektowanych przetworników High Fidelity, dźwięku 360° Spatial Audio oraz oprogramowania Sonar, oferującego pierwszy profesjonalnej jakości parametryczny EQ dla graczy, pozwalający na dostosowanie każdej indywidualnej częstotliwości”.

A ile kosztują te nowe słuchawki? Ceny przedstawiają się następująco:

SteelSeries Arctis Nova 1 za 349 zł

SteelSeries Arctis Nova 3 za 549 zł

SteelSeries Arctis Nova 7 za 959 zł

Gamingowe głośniki SteelSeries Arena – nieźle to brzmi

Na słuchawkach SteelSeries nie kończy – równocześnie wprowadza na rynek swoją pierwszą linię głośników biurkowych, na którą póki co złożą się trzy modele: Arena 9, Arena 7 i Arena 3. Producent zastosował w nich jedwabne przetworniki, włókno organiczne i różnorakie technologie. Zadbał także o to, by oferowały zarówno przewodową, jak i bezprzewodową łączność.

Podstawowym modelem jest system stereo o nazwie SteelSeries Arena 3 z dużymi przetwornikami, mającymi zapewniać przekonujące brzmienie na każdej częstotliwości. Głośniki Arena 7 dokładają do tego 6,5-calowy subwoofer gwarantujący mocne basy oraz podświetlenie RGB dynamicznie reagujące na wydarzenia w grze. Wreszcie Arena 9 to zestaw z głośnikami stereo, subwooferem, głośnikiem centralnym i głośnikami tylnymi – słowem: system oferujący prawdziwy dźwięk przestrzenny.



Od lewej: SteelSeries Arena 7, 9 i 3.

Ile kosztują gamingowe głośniki SteelSeries? Oficjalna rozpiska cenowa wygląda tak:

SteelSeries Arena 3 – 729 zł

SteelSeries Arena 7 – 1599 zł

SteelSeries Arena 9 – 2999 zł

Źródło: SteelSeries